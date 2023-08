Le PSG choqué, Luis Enrique a menacé Neymar et Verratti

Dans : PSG.

Connu pour sa forte personnalité, Luis Enrique a donné un aperçu de ses méthodes cet été. Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain a pris des décisions courageuses, à l’image des mises à l’écart de Neymar et de Marco Verratti, deux cadres ouvertement menacés. Du jamais vu au club francilien ces dernières années.

Après trois journées de Ligue 1, les résultats (deux matchs nuls et une victoire) ne sont pas tout à fait ceux attendus. Et pourtant, Luis Enrique fait l’unanimité. Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain a déjà mis en place une philosophie de jeu séduisante, avec des joueurs totalement impliqués. Cette entame prometteuse demande évidemment confirmation. Mais cette équipe parisienne semble en mesure de réaliser une saison convaincante.

D’ailleurs, tout le monde au sein du club francilien en est persuadé. Luis Enrique fait bonne impression en interne, à tel point que son groupe et ses dirigeants sont pour le moment impressionnés, décrit le quotidien Le Parisien. Ses méthodes ont pourtant de quoi en froisser certains dans le vestiaire. L’Espagnol n’est pas du genre à ménager ses joueurs et des cadres en ont déjà subi les conséquences. Nos confrères reviennent notamment sur la non-titularisation de Marquinhos contre le FC Lorient (0-0).

Verratti a été prévenu

Un choix difficile à encaisser pour le défenseur central et capitaine. Mais le Brésilien aurait pu subir un traitement encore plus désagréable. La preuve, Luis Enrique n’a pas hésité à dire ses quatre vérités à Marco Verratti, totalement absent de ses plans. « Avec moi, tu ne joueras jamais ! », aurait lâché l’ancien sélectionneur de la Roja à l’Italien. Et le technicien n’a pas été plus tendre avec Neymar, finalement contraint d’accepter un transfert à Al-Hilal. Autant dire que Luis Enrique a annoncé la couleur avec autorité, sans pour autant s’empêcher de plaisanter avec ses joueurs apparemment conquis.