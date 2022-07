Le PSG change le prix de Diallo, les Anglais débarquent

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG espère faire quelques belles ventes d'ici la fin du mercato estival. Abdou Diallo n'est plus en odeur de sainteté dans la capitale et intéresse des clubs de Premier League.

Abdou Diallo n'a jamais vraiment convaincu au PSG depuis son arrivée en 2019 en provenance du Borussia Dortmund. A l'époque, le club de la capitale avait misé pas mal d'argent sur son profil de défenseur polyvalent. Un montant de 32 millions d'euros avait en effet été déboursé par le PSG. Mais force est de constater que les Franciliens n'ont pas eu le meilleur des nez avec le Sénégalais. Malgré quelques matchs intéressants, il n'aura jamais su s'imposer comme une valeur sûre de l'effectif du PSG. Mais un nouveau statut de champion d'Afrique, couplé à un âge relativement jeune (26 ans) font de Diallo un joueur courtisé. Tant mieux pour le mercato du PSG, alors que les champions de France souhaitent faire de belles ventes.

Diallo, des très belles pistes pour un départ du PSG

🚨Selon là @Gazzetta_it🇮🇹, l’AC Milan et le PSG négocient pour trouver la meilleure formule pour Abdou Diallo. Les négociations n'en est qu'à ses débuts, mais il y a la volonté des deux clubs a trouver la meilleure solution.



Diallo veut arriver a la CDM en tant que titulaire. — ParisSG INFOS (@Paris_SGINFOS) July 30, 2022

Selon les informations de Goal, le club de la capitale est disposé à faire des efforts pour vendre Diallo. Le média indique en effet que Paris a baissé ses exigences concernant le Sénégalais. Une somme de 20 millions d'euros sera désormais acceptée par la direction du PSG en cas d'offre pour Abdou Diallo. Un montant qui attire pas mal de clubs, dont Tottenham. Les Spurs, après avoir recruté Clément Lenglet, veulent encore se renforcer dans ce secteur de jeu, notamment en vue de la Ligue des champions. Outre Tottenham, le Stade Rennais et le Napoli ont également un oeil attentif sur la situation de l'ancien joueur de Monaco. Pour autant, selon la Gazzetta dello Sport, la piste la plus chaude reste l'AC Milan, qui négocie avec le PSG l'arrivée du joueur depuis quelques jours déjà. Une bonne chose en vue du futur temps de jeu de Diallo, qui plus est à quelques mois de la Coupe du monde 2022. Si le mercato du PSG se montre plutôt séduisant pour le moment au rayon des arrivées, une vague des départs est aussi attendue. Ceux de Thilo Kehrer (FC Séville) et de Georginio Wijnaldum (AS Roma) sont imminents à en croire la presse espagnole et italienne. De bon augure pour voir d'autres joueurs séduisants arriver au PSG avant la fin du marché des transferts.