Le PSG attaque le Barça avant le quart de finale

Le PSG affrontera donc le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des champions. Deux équipes qui ne se feront d'ailleurs aucun cadeau sur le marché des transferts.

Le PSG aura fort à faire lors des quarts de finale de la Ligue des champions face au Barça. Le club de la capitale sera attendu au tournant, surtout que la voie semble plutôt dégagée pour rallier la finale de la compétition. Avant ce choc entre Parisiens et Catalans, pas mal de rumeurs et autres informations sortiront dans la presse des deux pays. C'est déjà le cas avec des rumeurs concernant le prochain marché des transferts estival. Car sachant que le PSG perdra Kylian Mbappé dans quelques semaines, des joueurs du Barça intéresseront la direction francilienne. Et pas n'importe quels joueurs.

Le PSG prêt à piller le Barça l'été prochain lors du mercato ?

Selon les informations de Todo Fichajes, Lamine Yamal, Ronald Araujo et Pedri seront des cibles parisiennes crédibles l'été prochain. Des dossiers très difficiles à finaliser, sachant que Pedri et Yamal sont considérés comme intouchables. Seules des offres imbattables pourraient être acceptées. La porte semble en revanche un peu plus ouverte pour Araujo, dont le contrat expire en 2026. Le média espagnol va plus loin en précisant que le PSG apprécie aussi les profils de Frenkie De Jong et Gavi. Là-aussi, peu de chances que cela se concrétise. Mais en tout cas, les tentatives de déstabilisation sont déjà bien présentes entre les deux camps. Aux joueurs d'avoir les épaules assez larges pour assumer la pression. La rencontre aller aura lieu au Parc des Princes et nul doute que les supporters parisiens réserveront un accueil piquant aux Catalans, qui n'ont pas perdu une minute pour chambrer le club de la capitale française sur leurs réseaux sociaux après le tirage, sous fond de remontada...