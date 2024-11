Le PSG assure l'essentiel à Angers

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

11e journée de Ligue 1 au stade Raymond Kopa

Angers - PSG : 2-4

Buts : Lee (17e, 20e) et Barcola (31e, 45e) pour le PSG ; Lepaul (90e) et Biumla (97e) pour Angers

Contrarié en Ligue des Champions cette semaine, le PSG n'a pas fait de détails ce samedi soir lors de la 11e journée de Ligue 1 face à Angers en l'emportant largement (2-4) grâce à deux doublés de Lee et de Barcola, malgré un relâchement regrettable en fin de match.

Battu dans le temps additionnel face à l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain avait à coeur de se relever ce samedi à l'occasion d'un déplacement à priori facile sur le terrain d'Angers. Un gros turn-over était annoncé mais finalement, Luis Enrique conservait une base de titulaires et intégrait Lee, Mayulu, Fabian Ruiz, Beraldo et Skriniar à son équipe. Les choix du technicien espagnol se montraient vite payants et notamment l'utilisation de Lee au poste d'ailier droit. En jambes, l'international sud-coréen inscrivait un doublé en vingt minutes pour guider son équipe vers la victoire.

Un PSG en maîtrise totale

En toute sérénité du début à la fin, le PSG forçait à peine son talent et inscrivait deux buts de plus par Barcola, plus que jamais meilleur buteur de la saison en Ligue 1. Le score aurait pu être alourdi en seconde mi-temps, notamment par Kolo Muani, mais le gardien angevin Fofana restait vigilant pour éviter une rouste. Et la fin de match n'allait pas plaire à Luis Enrique. D'abord car dans le temps additionnel, Angers marquait un bijou par Lepaul dont la frappe se logeait dans la lucarne de Donnarumma. Et à la dernière seconde, Biumla marquait un second but pour le SCO, qui revenait à 4-2. Deux buts sans conséquence pour Paris, qui a répondu à Monaco, vainqueur de Strasbourg plus tôt dans la journée et qui conserve six points d'avance sur le club de la Principauté. Mais Luis Enrique regrettera sans doute les dix dernières minutes du match.