Ben Seghir sauve Monaco à Strasbourg

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

11e journée de Ligue 1

Stade de la Meinau

Le Racing Club de Strasbourg Alsace s'incline face à l'AS Monaco 1-3

But pour Strasbourg : Doué (29e)

Buts pour Monaco : Ben Seghir (79e, 89e), Ilenikhena (90e+1)

Gros soulagement pour l’AS Monaco ! Après trois matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1, le club de la Principauté a renversé Strasbourg (1-3) dans la douleur. La victoire a mis du temps à se dessiner, la faute à la maladresse de l’attaquant Embolo qui manquait deux énormes occasions, dont un face-à-face perdu contre le gardien Petrovic ! Et comme si ça ne suffisait pas, le gardien monégasque Majecki se trouait lui aussi lorsqu’il oubliait de couvrir son premier poteau, laissant le latéral droit Doué (1-0, 29e) ouvrir le score en angle fermé !

Embolo sanctionné pour sa maladresse

De quoi provoquer la colère du coach de l’ASM Adi Hütter. Incapable de digérer ce scénario, le technicien décidait de remplacer Embolo par Ilenikhena à la mi-temps. Un choix finalement payant. Monaco réalisait une bien meilleure deuxième période. Et à force de pousser, Ben Seghir obtenait et réussissait son penalty (1-1, 79e), avant de réussir le doublé (1-2, 89e) grâce à une feinte d’Ilenikhena, lui-même buteur sur l’engagement (1-3, 90e+1). L’ASM reprend ainsi la 2e place de Ligue 1 à l’OM, et revient provisoirement à 3 points du Paris Saint-Germain.