Le PSG abuse, Neymar n'en peut plus !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a déjà essayé de vendre Neymar trois fois cet été. Le Brésilien ne se sent plus aimé et se pose de sérieuses questions sur son avenir à Paris.

La presse anglaise se penche subitement sur Neymar cette semaine, après les révélations du Parisien qui ont fait du bruit. Et ce jusqu’aux Etats-Unis, où le champion de Premier League est en tournée actuellement. Mardi, le journal francilien affirmait que le PSG était prêt à tout pour se séparer de son numéro 10, et avait discuté avec les dirigeants des Citizens, envisageant même un échange simple avec Bernardo Silva pour envoyer le Brésilien loin du Parc des Princes. Une solution qui avait été tout de suite écartée par le club de Manchester, et notamment un Pep Guardiola qui ne désirait pas casser l’équilibre de son équipe avec un élément plus individualiste. Déjà que City doit faire évoluer son système pour intégrer Erling Haaland, la venue de Neymar était donc considérée comme non désirée par le manager espagnol.

Trois clubs anglais sollicités

PSG : Neymar à Chelsea, et soudain la porte s'ouvre ! https://t.co/ebG9hsBe1l — Foot01.com (@Foot01_com) July 20, 2022

Pep Guardiola en personne a pris le micro pour dénoncer cette rumeur, estimant qu’il n’avait jamais été question de faire venir Neymar. « Je suis désolé pour Le Parisien, mais ce n'est pas vrai. L'information qu'ils ont eu était fausse, Neymar est un joueur incroyable et d'après ce que je sais c'est un gars incroyablement gentil. Mais ce n'est pas vrai. A en croire les rumeurs, chaque été, Manchester City va acheter 150 joueurs et que nous sommes intéressés par tous les joueurs du monde », a expliqué le coach espagnol en conférence de presse. Néanmoins, cela fait déjà trois fois que le nom du prodige de Santos est entendu de l’autre côté de la Manche, après des premières discussions avec Newcastle, puis Chelsea. A chaque fois, le PSG ne parvient pas à caser son meneur de jeu, qui poursuit sa préparation avec le club au Japon et semble persuadé qu’il va disputer comme si de rien n’était un nouvel exercice avec Paris.

Neymar veut de l'amour au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Et pourtant, Neymar est bel et bien perturbé par l’insistance de ses dirigeants à vouloir lui trouver un nouveau club. C’est ce que révèle ce jeudi le Daily Express, pour qui Neymar commence à être agacé de voir qu’on le considère comme un joueur indésirable qu’il faut absolument écarter pour améliorer la qualité de jeu de l’équipe et de vie du vestiaire. S’il est persuadé de pouvoir renverser l’opinion générale et celle des fans en retrouvant son vrai niveau, la star brésilienne ne comprend pas l’insistance de ses dirigeants à le faire partir alors qu’il a encore un contrat très longue durée.

Bizarre cette 1ere compo du PSG. Pleins de joueurs qui doivent partir jouent 🤕🤕 et Neymar ? Déjà blessé ? A la hanche ? Il a dû se cogner en se levant de la table de poker. J’ai fait ça une fois, ça fait mal c’est vrai … 🥵 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) July 15, 2022

L’ancien barcelonais n’a pour le moment aucune offre sérieuse sur la table, mais le PSG espère que ce forcing pour lui trouver un nouveau club lui permettra de dire oui si un jour une belle proposition venait. Et Nasser Al-Khelaïfi le sait bien, le mercato est encore long. Les options de départ sont très limitées pour Neymar, mais le Brésilien a besoin de se sentir aimé pour être heureux. Il est capable, comme il l’a fait en 2019, de préparer ses valises s’il sent que les choses ne vont pas dans ce sens. Et selon The Express, le comportement du Paris SG à son égard est en train de beaucoup le décevoir. Au point de finir par regarder sérieusement si son avenir n’est pas ailleurs pour les prochaines semaines ?