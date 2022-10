Le PSG a tranché, plus fort que Messi, ça n'existe pas

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

À l'occasion du match de la troisième journée de la Ligue des Champions, Lionel Messi a été l'unique buteur parisien de la rencontre face au Benfica Lisbonne (1-1). Son génie a encore frappé et c'est le PSG qui s'en réjouit.

Auteur de l'ouverture du score contre Benfica suite à un magnifique mouvement avec Mbappé puis Neymar, la Pulga a inscrit son deuxième but de la saison en Ligue des Champions. Si l'Argentin n'a pas réussi à offrir la victoire aux Parisiens, il a livré une très belle prestation et a été au cœur de la plupart des offensives du club de la capitale. Le natif de Rosario semble plus impliqué que jamais dans le projet de Paris après une année contrastée la saison passée, synonyme d'une adaptation plus longue de prévu. Mais pour cet exercice 2022/2023, Messi revient en grande forme et devient déjà indispensable pour le PSG. Même ses coéquipiers sont impressionnés par son jeu.

Messi le meilleur joueur de l'histoire ?

Face à Benfica, Messi a inscrit son 127e but dans la compétition reine des clubs européens. Il est le deuxième meilleur buteur de la coupe aux grandes oreilles derrière son rival de toujours, Cristiano Ronaldo. Le Portugais est bloqué à 141 unités et n'augmentera pas ce chiffre puisqu'il dispute l'Europa League avec Manchester United cette saison. Plus impressionnant encore, Messi a inscrit un but contre 40 équipes différentes en C1 suite à sa réalisation contre le club portugais. Un record. Forcément, cela a de quoi choquer ses coéquipiers comme Marco Verratti qui place Messi comme le plus grand joueur de l'histoire du football. Tout simplement. « Messi, c’est incroyable ce qu'il fait, on ne s'habitue jamais. C’est dans les choses simples qu’on devient amoureux de lui. Pour moi qui aime le foot comme ça, c’est un exemple, c’est le meilleur de l’histoire » a confié le milieu de terrain en zone mixte, élu homme du match après la rencontre qui s'extasie devant le talent de septuple ballon d'or. S'il veut encore un peu plus entrer dans l'histoire, Messi devra offrir la C1 au PSG et faire taire définitivement les critiques à son sujet.