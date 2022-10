Le PSG a sa star au milieu, Fabian Ruiz emballe Paris

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Arrivé de Naples cet été, Fabian Ruiz pouvait avoir l'air du joueur en plus au sein du milieu parisien. Mais, à l'image de son match à Ajaccio, l'Espagnol fait forte impression sous le maillot du PSG. Les Parisiens tiennent peut-être le successeur de Thiago Motta.

Si ces dernières années l'attaque du PSG se renforçait toujours plus, on ne pouvait pas en dire autant du milieu de terrain. L'entrejeu était devenu le point faible des Parisiens, lesquels ne pouvaient plus entourer Marco Verratti aussi bien qu'espéré. Leandro Paredes, Ander Herrera ou Idrissa Gueye notamment, aucun n'offrait tous les gages sur les plans physique et technique. A peine arrivé au club cet été, Luis Campos devait rapidement se charger de ce problème gênant, surtout pour un candidat à la Ligue des champions. Il a ainsi recruté Vitinha, Marco Verratti, Carlos Soler ou encore Fabian Ruiz. Ce dernier, arrivé en fin de mercato depuis Naples, gagne du galon au fur et à mesure.

Fabian Ruiz, l'élu que le PSG attendait au milieu ?

Sa dernière prestation sur la pelouse d'Ajaccio avait de quoi provoquer les éloges. Ruiz a illuminé le jeu parisien en Corse. « Je ne suis pas surpris. […] C’est un joueur qui a besoin d’être très bien physiquement. Après, il a une maîtrise technique, une lecture du jeu, il travaille pour les uns et pour les autres mais quand il a le ballon, il a la passe juste », confiait Christophe Galtier au journal Le Parisien après le match. Le quotidien francilien est aussi sous le charme, estimant que le joueur pouvait marcher dans les pas de Thiago Motta qui est au combien regretté au PSG.

🗣️ | Les proches de Fabian Ruiz sont persuadés que l'Espagnol s'imposera très rapidement au #PSG :

"Il ne vient pas pour faire de la figuration !" 🇪🇸🔥



Le Parisien

Jérôme Alonzo, consultant pour Prime Vidéo à Ajaccio, a bien vu l'Espagnol en action sur le terrain. Il livre un décryptage complet de ses qualités. « Il a une espèce de nonchalance naturelle mais, en même temps, il va très vite dans les enchaînements. Il trouve les ouvertures côté opposé à chaque fois. Il a une espèce d’élégance. Il est dur au mal. Moi j’ai bien aimé ! », a indiqué l'ancien gardien parisien après la rencontre. Avec Fabian Ruiz mais aussi Vitinha et Marco Verratti, le PSG peut enfin retrouver de la sérénité dans l'entrejeu et faire peur à ses rivaux européens.