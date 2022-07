Le PSG a poussé Moussa Sissoko dans les bras de la L1

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Dimanche soir, le PSG et Nantes lanceront officiellement leur saison lors du trophée des champions. Moussa Sissoko viendra apporter son expérience aux Canaris, appelés à jouer la Ligue Europa. L'ancien de Tottenham en salive déjà à l'idée de jouer le club parisien.

Un international français, vice-champion d'Europe en 2016, va faire son retour en Ligue 1 cette saison. Pas toujours très médiatisé, Moussa Sissoko revient à Nantes avec un CV solide façonné en Premier League. Passé par Tottenham, il a notamment été finaliste de la Ligue des champions en 2019. Relégué avec Watford la saison dernière, il fait désormais son retour en France neuf ans après son départ de l'Hexagone. A l'époque, le PSG venait de remporter son premier titre de champion de France sous l'ère-QSI. Mais, dimanche pour le trophée des champions en Israel, Moussa Sissoko retrouvera un club parisien bien différent.

La L1 et Moussa Sissoko sont chanceux de côtoyer ce PSG

C'est une vraie équipe de rêve que retrouvera le FC Nantes de Sissoko. Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Sergio Ramos, les stars ne manqueront pas. L'ancien toulousain est déjà impatient de pouvoir croiser le fer avec ces joueurs. Ils sont l'une des principales raisons de son retour en France et de sa signature à Nantes. Pour lui, c'est une chance d'affronter ce PSG en Ligue 1. Il n'a pas hésité à se montrer élogieux envers le club parisien dans une interview pour le site internet de la Ligue 1.

🎙"De la confiance pour la suite."



@MoussaSissoko, au sujet de son premier but avec le @FCNantes.#SMCFCN pic.twitter.com/yxWGxZHIhU — FC Nantes (@FCNantes) July 17, 2022

« Le PSG a carrément changé de dimension. En dix ans, il a pris une tout autre envergure. Maintenant, ils ont les meilleurs joueurs au monde. Je pense que tous les joueurs sont aujourd’hui attirés par le PSG. Je trouve ça bien d’avoir un club français à ce niveau-là, c’est plaisant de voir des grosses stars venir dans notre championnat. Cela permet de relever le niveau. Pour les autres équipes, c’est aussi toujours plus stimulant de jouer face aux meilleurs joueurs au monde. Peut-être que c’est plus difficile d’obtenir un résultat, mais c’est bien. Quand tu es compétiteur, tu aspires à jouer face à une équipe de ce calibre. C’est une chance de pouvoir l’affronter. Après, ils ont l’objectif de gagner la Ligue des champions et on voit que même si tu as de grands joueurs, ça ne fait pas tout. Mais j’espère qu’à l’avenir ils réussiront à le faire pour enrichir le palmarès du football français. Cela ne pourra être que plus gratifiant pour notre pays », a t-il affirmé. Le natif du Blanc-Mesnil comptera cependant gêner les Parisiens dimanche avec le FC Nantes et peut-être gagner enfin un trophée.