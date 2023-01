Le PSG à la rue, Galtier n’avait jamais vu ça

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a mordu la poussière à Lens 3-1 ce dimanche soir. La défaite chez son poursuivant n'a rien d'infamant, mais la manière déplait fortement à Christophe Galtier.

Leader invaincu de la Ligue 1 avant cette rencontre, le PSG se savait attendu en Artois. Le RC Lens, deuxième du championnat et formation qui adore mettre un rythme de fou dans les matchs, comptait bien profiter des absences de plusieurs joueurs majeurs à Paris, et notamment Kimpembe, Nuno Mendes, Messi ou encore Neymar. Cela n’a pas manqué, et le Racing a disposé du champion de France sur le score de 3-1, ce qui reflète de la domination des Nordistes. Le PSG n’a aucune excuse et ses joueurs l’ont reconnu après la rencontre.

Lens a été plus fort, l'aveu du PSG

« Lens a clairement été meilleur que nous. Ils méritent de gagner. On ne doit pas l’oublier ce match, mais s’en rappeler et voir ce qu’on a fait de mal. Ça peut arriver. On voulait rester invaincus mais on n’a pas été capables de le faire. On doit revoir ce match. Notre début difficile dans une ambiance un peu hostile, l’organisation sous pression… On doit tout revoir. Lens mérite complètement ce match. Ils ont mieux joué et mieux compris ce match que nous. On n’a pas réussi à créer beaucoup », a reconnu humblement Vitinha au micro d’Amazon Prime. Le milieu de terrain portugais, entré en seconde période, a tenté de mettre du rythme, mais le mal était déjà fait et jamais le PSG n’a pu inverser la tendance du début de rencontre.

Un vrai problème pour Christophe Galtier, pour qui la défaite est une chose, mais la façon dont le Paris SG a été désorganisée, notamment sur le deuxième but encaissé, est tout de même inquiétante pour la suite de la saison. « Sur l’ensemble du match évidemment que Lens mérite sa victoire, mais c’est pas tant la défaite qui me déçoit ou m’agace c’est la manière dont on a concédé nos buts. Les positions n’ont pas été respectées. Il est toujours très important de bien démarrer une seconde période. On leur a donné deux buts. Derrière cela on s’est complètement coupé en deux, désorganisé. C’est la première fois que je vois mon équipe être autant désorganisée », a souligné l’entraineur parisien, qui va avoir du travail dans les prochaines semaines pour corriger. Car il ne fait aucun doute que les observateurs du Bayern Munich, futur adversaire du PSG en Ligue des Champions, vont se régaler en disséquant ce match pour pointer du doigt les défaillances du club de la capitale française.