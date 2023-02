Le PSG a été nul, le Bayern peut trembler !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Secoué comme rarement face à l'OM, le PSG se retrouve dans une situation délicate avant de jouer Monaco puis le Bayern Munich. Le capitaine du navire a pris la parole pour expliquer que cela ne voulait rien dire en vue de la Ligue des Champions.

Le PSG n’aborde pas la reprise de la Ligue des Champions de la meilleure des façons. A chaque fois qu’un match face à un adversaire ambitieux et de qualité a eu lieu dernièrement, les Parisiens ont mordu la poussière contre Lens, Rennes ou l’OM. Guère réjouissant à une semaine du match face au Bayern Munich, même si le club allemand n’est pas non plus au meilleur de sa forme, il n’est pas du genre à baisser de pied quand les grands rendez-vous approchent. Alors, après la défaite au Vélodrome, les supporters du Paris SG sont légitimement inquiets et craignent de voir la saison européenne se terminer plus tôt que prévu, encore une fois. Mais Marquinhos a tenu à rapidement prendre la parole pour contrer le pessimisme ambiant, avec une phrase forte dans l’après-match.

Marquinhos rassure le PSG

Le défenseur et capitaine du PSG a rappelé que, quand tout allait bien en championnat et en Coupe pour son équipe, cela n’avait pas forcément fonctionné en Ligue des Champions par la suite. Donc voir Paris être dans le dur n’est pas forcément dramatique en vue du choc face au Bayern Munich. « Il nous a manqué des choses, c’est le moment de fermer notre bouche, de continuer à travailler et d’aller vers l’avant. On sait qu’on doit beaucoup s'améliorer si on veut faire des bonnes choses cette saison. Un titre qui s’en va, ça fait mal. Il faut être mieux organisé, mieux jouer. Marseille a mis beaucoup d’engagement, nous on doit continuer à travailler. Le Bayern ? Ça ne sert à rien d’en rajouter. On a vécu des moments où on gagnait tout et quand on arrivait en Ligue des champions, on perdait les matchs. Chaque match à son histoire. C’est vrai que ce n’est pas notre meilleur moment. Il faut rester tranquille, calme. On est tous dégoûtés et tristes. On a beaucoup gagné, il faut aussi savoir perdre et continuer à travailler. Quand il faut, je suis là. On va rester ensemble. On sait que ça parle beaucoup à l’extérieur », a livré Marquinhos, bien conscient que la moindre défaite du PSG fait beaucoup parler.

En tout cas, c’est un club parisien secoué comme rarement qui aborde les matchs européens couperets. Une chose rare mais qui pourrait permettre au PSG de se dépasser maintenant qu’il est quasiment dos au mur, et n’a plus son confort habituel en France, où de plus en plus d’équipes n’hésitent pas à bousculer la formation francilienne. En plus de cela, c’est aussi le calendrier musclé du PSG qui s’est subitement allégé avec cette élimination.