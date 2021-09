Le prochain 11 du PSG va faire halluciner la Ligue 1

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kimpembe, Sergio Ramos, Bernat, Dagba, Kurzawa, Verratti, Di Maria, Messi, Neymar, Paredes, Icardi, Mbappé. Ce n’est pas la prochaine composition d’équipe du Paris SG, mais la liste des joueurs qui sont forfaits ou bien partis pour l’être pour le match de la prochaine journée face à Clermont.

Alors qu’en Espagne, le FC Barcelone a par exemple demandé et obtenu le report de son match de Liga afin de récupérer ses internationaux, le PSG va jouer contre les surprenants auvergnats avec un effectif très amoindri. Mais les cadences sont telles que le Paris SG ne peut pas se permettre de repousser déjà un match dans son calendrier, et va donc présenter une équipe très remaniée contre Clermont samedi. De quoi relancer l'intérêt d'un match qui semblait plié d'avance en raison de la différence de valeur des deux effectifs.

Le corps a fini par dire bip pour Kimpembe, pas plus mal pour le joueur — Elton Mokolo (@EltoMok) September 7, 2021

En ajoutant le fait que des joueurs offensifs comme Sarabia et Kalimuendo ont été prêtés à la dernière minute du mercato, cela laisse un choix incroyablement maigre à Mauricio Pochettino, et ce en dépit du mercato ébouriffant du PSG. La trêve internationale aura donc fait mal, à l’image de la blessure de Kimpembe, utilisé sur les trois rencontres par Didier Deschamps, et qui a fini par craquer physiquement en fin de match face à la Finlande. En supposant que Mbappé, qui vient de reprendre la course et ne sera probablement pas aligné d’entrée juste avant la Ligue des Champions, ne sera donc pas titulaire, l’entraîneur argentin va présenter une équipe forcément inédite.

Gharbi ou Fressange titulaires au PSG

Selon L’Equipe, il y aura probablement au moins deux surprises dans la composition de départ, avec les présences possibles au coup d’envoi d’Ismaël Gharbi, de Xavi Simons ou d’Alexandre Fressange. Place donc aux jeunes du club pour compléter une attaque qui pourrait s’appuyer sur Julian Draxler, voire un Georginio Wijnaldum qui pourrait tenter sa chance en attaque. Le U19 Samuel Noireau est l’un des rares avant-centres encore disponible dans l’effectif, mais Pochettino ne l’a pas encore appelé dans le groupe pro, même pour les entrainements. Une situation en tout cas inédite, et qui pourrait donner quelques leurs d’espoirs à Clermont, qui ne pensait pas forcément affronter des éléments avec quasiment aucun match en pro au moment de se préparer à jouer contre le PSG.