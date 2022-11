Le Parc des Princes vaut 1 milliard d'euros, le PSG reçoit la facture

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Nasser Al-Khelaifi a relancé les doutes concernant l'avenir du Paris Saint-Germain dans son stade mythique. Mais Paris ne va pas brader le Parc des Princes malgré les menaces venues du Qatar.

Tandis que le centre de la planète football est actuellement à Doha, le président du Paris Saint-Germain se monte relativement bavard, surtout avec les médias étrangers. Et la semaine passée, c’est sur TalkSport, que Nasser Al-Khelaifi a clairement fait savoir que les dirigeants qataris des champions de France pensaient très sérieusement à quitter le Parc des Princes, lassés qu’ils sont de ne pas pouvoir acheter le stade à la ville de Paris qui, selon le dirigeant du PSG, se montre trop gourmande. Tandis qu’il a évoqué un déménagement au Stade de France, ou la construction d’une nouvelle enceinte à proximité du Parc, mais plus à Paris, l’entourage d’Anne Hidalgo a laissé filtrer le fait que les dirigeants qataris auraient proposé « seulement » 40 millions d’euros pour acheter le Parc des Princes, où ils ont déjà dépensé près de 100 millions d’euros pour le remettre au goût du jour. Mais cette offre a été refusée, et du côté de la mairie de Paris on estime que Qatar Sports Investments s’est moqué du monde. Une version confirmée par un spécialiste.

1 milliard d'euros, le Parc des Princes c'est Versailles

Le Parc des Princes me manque déjà et vous ? pic.twitter.com/txxZV3FTw9 — Media Parisien (@MediaParisien) November 21, 2022

Répondant ce lundi au Parisien, qui l’a interrogé sur la vraie valeur du Parc des Princes compte tenu de son emplacement et de la valeur de l’immobilier dans la capitale, Patrice de Moncan, économiste et historien de Paris, annonce un prix qui est très très loin de l’offre transmise par le PSG, puisque la surface du stade où évoluent Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi est estimée à 47.200m2. « En prenant un prix très moyen de 10.000 euros le m2, ce qui reste faible pour le 16e arrondissement et du neuf, j’arrive à 1,180 milliard de valeur produit. Après, il reste à retrancher les frais de destruction du stade. Demander ça à une société qui fait 600 millions d’euros de chiffre d’affaires, ce n’est pas beaucoup. Pour une mairie qui a 7 milliards de dettes, ça ne serait pas complètement débile de demander un milliard pour le Parc », estime le spécialiste, qui estime avec malice que la proposition du Paris Saint-Germain, à savoir 40 millions d'euros, est une blague. Les négociations risquent d'être tendues.