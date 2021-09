Le Milan en panique, le PSG appelé en sauveur

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Sur le papier, l’attaque du Milan AC a de quoi fair saliver avec des grands noms comme Olivier Giroud et Zlatan Ibrahimovic, des joueurs confirmés comme Ante Rebic et Rafael Leao, et quelques espoirs comme Brahim Diaz et Pietro Pellegri.

L’ensemble parait toutefois un peu juste, surtout quand les cadors enchainent les petits pépins physiques. C’est pourquoi le club lombard commence à sentir les problèmes venir à l’heure où Giroud et Ibrahimovic n’ont quasiment jamais pu jouer ensemble cette saison jusqu’à présent. Résultat, Calcio Mercato annonce que le Milan AC continue de faire de Mauro Icardi l’une de ses cibles pour cet hiver. Pas question d’attendre encore une saison entière, alors que l’Argentin a très bien compris que son temps de jeu risquerait d’être famélique au PSG derrière le trio composé de Neymar, Messi et Mbappé. S’il a réussi à tirer son épingle du jeu avec notamment son but décisif de la tête contre l’OL en fin de rencontre, Mauro Icardi est souvent démangé par l’idée de revenir en Série A.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

Un salaire très encombrant

Sa femme et représentante Wanda Nara en rêve, et nul doute qu’il serait pas trop mal accueilli au Milan AC tant il était détesté chez le voisin de l’Inter lors de la fin de son passage. Mais bien évidemment, le problème pour un tel transfert sera financier. Outre l’indemnité de 50 millions d’euros demandée par le PSG, c’est le salaire que l’Argentin ne veut pas renier qui semble insoluble. Avec 7,5 millions d’euros net par saison, Icardi est quasiment hors de prix pour le Milan AC. Tout le monde va devoir faire des efforts pour essayer d’y trouver son compte. Autrement, le Paris SG conservera sans trop sourciller son joker de luxe en attaque, ce qui ne sera jamais de trop connaissant la solidité physique parfois aléatoire de Neymar, mais aussi de Mbappé et Messi ces derniers temps.