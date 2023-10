Le Milan AC prévient le PSG, ça ne va pas être joli

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Intenable quand il est dans un bon jour, Kylian Mbappé fait forcément peur à tous ses adversaires. Les conseils de Théo Hernandez au Milan AC pour stopper l'attaquant du PSG sont très limites...

Kylian Mbappé, que l’on disait en manque d’efficacité et en petite forme, a simplement expliqué à tout le monde qu’il était toujours aussi performant, mais qu’il avait aussi le droit d’être moins en réussite ou à son avantage sur quelques matchs. Son doublé face aux Pays-Bas a fait fermer de nombreuses bouches, et a remis à sa place une formation néerlandaise dont le sélectionneur national Ronald Koeman avait tenu à réduire l’impact de l’attaquant français en le jugeant sur sa forme récente. En grande forme, Kylian Mbappé impressionne ses adversaires comme ses coéquipiers. Et pour Théo Hernandez, c’est double dose puisqu’il est à la fois son partenaire chez les Bleus, mais sera aussi son adversaire très prochainement lors du match de Ligue des Champions entre le Milan AC et le PSG. Un rendez-vous que le latéral gauche attend forcément avec impatience, même s’il a avoué être soulagé de voir que Mbappé ne serait pas de son côté sur le terrain normalement. Toutefois, il a lâché une consigne qui indique bien la volonté du club italien de tout faire pour arriver à défendre sur lui.

Une consigne pour Calabria ? Faite faute

"Comment stopper Kylian Mbappé ? Bah.... faire faute ! Fais faute quand tu peux" 😂



Les conseils que Théo Hernandez va donner à ses coéquipiers pour défendre Mbappé lors de PSG - Milan, au micro de @YassinNfaoui pic.twitter.com/rklSK0Ev7t — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 15, 2023

« C'est mieux qu'il aille de l'autre côté. Pour Davide Calabria ? Je lui ai donné des conseils et je vais continuer pour pouvoir le freiner. Bah... faire faute. Je vais lui dire, fais faute quand tu peux, comme ça on le freine et c'est bon », a confié en rigolant le défenseur tricolore sur Téléfoot. Un conseil qui résume bien qu’il n’y a pas de recette pour stopper Kylian Mbappé, surtout quand il est dans un bon soir comme ce fut le cas vendredi contre les Pays-Bas. En tout cas, pour ce duel entre deux équipes qui ont besoin de points dans leur poule de Ligue des Champions pour se rapprocher de la qualification, nul doute que tous les coups seront permis pour parvenir à leurs fins.