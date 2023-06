90 millions pour Harry Kane, le PSG lance l'assaut ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Afin de renforcer son secteur offensif, le Paris Saint-Germain a trois joueurs en tête : Victor Osimhen, Randal Kolo Muani et Harry Kane. Mais, c'est la star anglaise qui commence à obséder le PSG, une piste qui aurait été validée par Luis Enrique dont la nomination est toujours attendue.

Les jours passent, et les champions de France n’ont pas officialisé le départ de Christophe Galtier, et encore moins l'arrivée de son successeur. Luis Enrique fait figure de grandissime favori, au point même que le technicien espagnol aurait été interrogé sur la piste la plus explosive du mercato parisien, celui de l’attaquant supplémentaire. À en croire différents médias, l’ancien coach du Barça a lui aussi validé le fait que la signature d’Harry Kane serait une formidable bonne nouvelle pour dynamiter les défenses de Ligue 1 et de Ligue des champions. Dans cette opération, le PSG hésite entre l’attaquant des Three Lions et le duo composé de Victor Osimhen et Randal Kolo Muani. Mais, le joueur anglais a un avantage sur ses deux « concurrents », c’est celui d’être rodé aux joutes européennes, et d’avoir aussi une puissance marketing indéniable, même si ce mot est désormais tabou à Paris.

Harry Kane fait rêver le PSG

El PSG ya negocia con el entorno de Harry Kane.



Primeros contactos entre las partes, aún nada concreto entre clubes.@relevo https://t.co/nKi6MXXkiU — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 20, 2023

Dans cette opération, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos vont devoir batailler ferme, Daniel Levy, le propriétaire de Tottenham étant très rude lorsqu'il s'agit de négocier la vente de ses joueurs. D'autant plus concernant Harry Kane, formé chez les Spurs et qui contribue largement à remplir à chaque match le Tottenham Hotspur Stadium. Mais, les affaires sont les affaires, et pour l'instant le buteur anglais n'a pas prolongé et il arrive donc à un an de la fin de son contrat avec le club londonien. Manchester United a bien tout tenté pour s'offrir le joueur de 29 ans, mais Levy a été clair, si Kane doit partir, ce ne sera pas vers un club de Premier League. Le patron de Tottenham refuse de renforcer un adversaire, d'autant plus avec un joueur emblématique comme celui qui a marqué 32 buts la saison passée toutes compétitions confondues. Le PSG a donc saisi la perche et s'apprête à dégainer une première offre, annonce le Mirror, mais également Relevo.

Great way to finish before a good break. Congrats @BukayoSaka87 on the hat-trick and @Kalvinphillips on a first @england goal 🙌🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/e6siNuYVFi — Harry Kane (@HKane) June 19, 2023

Matteo Moretto, journaliste du média espagnol, explique que le Paris Saint-Germain aurait noué un premier contact avec l'entourage d'Harry Kane, mais que pour l'instant aucune discussion n'a débuté avec Daniel Levy et Tottenham. Pour convaincre le patron de Spurs, la presse anglaise évoque une première offre à hauteur de 90 millions d'euros, mais elle ne serait toutefois pas suffisante pour persuader le club anglais de céder sa star. Tout le monde connaît la puissance financière du Paris Saint-Germain, et forcément aucun cadeau ne sera fait aux champions de France. Aurelio de Laurentiis, le président de Naples, a, par exemple, déjà prévenu qu'il refusait de lâcher Victor Osimhen sauf pour une somme folle. Nasser Al-Khelaifi a encore un peu de marge pour négocier avec Tottenham.