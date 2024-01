Le futur Zaïre-Emery, Luis Enrique déniche la nouvelle pépite du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG profite de ce début d'année pour faire sa revue d'effectif, et il y a un joueur qui bluffe Luis Enrique. L'entraineur espagnol apprécié énormément le jeune Senny Mayulu, en passe de devenir pro à Paris.

Cette saison, alors que Kylian Mbappé est la seule star internationale du club parisien depuis les départs de Lionel Messi et Neymar, un jeune prometteur a crevé l’écran. Il s’agit de Warren Zaïre-Emery, que Luis Enrique a encore plus mis en avant que ne l’avait fait Christophe Galtier. Le milieu de terrain est désormais un titulaire indiscutable, et son apport ainsi que sa régularité en ont fait même un international français. Didier Deschamps ne s’y est pas trompé, alors que Thierry Henry venait juste de le mettre capitaine des Espoirs quelques semaines plus tôt.

Mayulu a fait ses débuts en Coupe de France

Une ascension fulgurante qui démontre que le PSG est capable de sortir de très bons joueurs de son centre de formation, ce qui est encore trop rare aux yeux des supporters. Et pourtant, l’espoir est encore là après Zaïre-Emery, puisqu’un espoir du club a littéralement tapé dans l’oeil de Luis Enrique. Face aux absents, l’entraineur espagnol avait appelé plusieurs U19 chez les pros ces derniers jours, avant de renvoyer tout le monde dans sa catégorie. Mais à l’approche du match à Lens ce dimanche, le coach du PSG a rappelé Senny Mayulu dans l’équipe A. Il s’agit là aussi d’un milieu de terrain, qui a déjà eu quelques minutes de temps de jeu lors du match de Coupe face à Revel, la semaine dernière.

🗣️🎙️



Découvrez les premières réactions de Luis Enrique, Cher Ndour et Senny Mayulu après #USRPSG



Luis Enrique : « Nous avons fait un match très sérieux » — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 7, 2024

Sa mise en avant n’est pas anodine. Non seulement Luis Enrique apprécie son profil et aime donner de la confiance aux jeunes, mais c’est aussi dans le but d’aider le PSG à le convaincre de signer son premier contrat professionnel, alors qu’il n’est qu’aspirant et représente donc le risque de partir libre prochainement. Les négociations sont en cours, mais cette marqué de confiance va forcément compter. Surtout si Luis Enrique continue d'appeler Senny Mayulu et de voir que, avec les progrès du joueur qui a eu 17 ans en mai dernier, il peut lui donner du temps de jeu au plus haut niveau dans les prochaines semaines.