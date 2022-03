Le Brésil confirme le problème avec Neymar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En très grande méforme, Neymar a réalisé un match catastrophique avec le PSG sur la pelouse de Monaco dimanche après-midi (3-0).

Le cas Neymar commence à devenir très préoccupant au Paris Saint-Germain, où les rumeurs les plus folles circulent au sujet de son hygiène de vie. Sur l’antenne de RMC, le journaliste Daniel Riolo a été très loin en dévoilant qu’il était déjà arrivé à Neymar de se présenter pas très frais à l’entraînement du PSG. Des révélations fracassantes qui ont fait bondir l’Espagne, où certains journalistes ont haussé le ton pour défendre l’ancienne star du FC Barcelone. Au Brésil, ce n’est pas l’indignation mais plutôt l’inquiétude qui règne autour de la santé mentale de Neymar à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar. Sélectionné pour les matchs contre le Chili et la Bolivie, le n°10 du PSG fait l’objet de vives inquiétudes au sein du staff auriverde.

Neymar suscite l'inquiétude au Brésil

En conférence de presse, le sélectionneur brésilien Tite a fait part de ses doutes et de ses sincères inquiétudes au sujet de Neymar. « Nous avons une inquiétude générale, mais il y a des choses qui sont très intimes, à l'intérieur du vestiaire des choses particulières » a avoué l’entraîneur du Brésil, dont les déclarations ne rassureront personne au Paris Saint-Germain. « Les réalités du club et celles de l'équipe nationale sont différentes. Plusieurs joueurs ont eu des difficultés dans leurs clubs et d'autres arrivent en confiance. Neymar est déjà habitué à jouer sous pression » a ajouté Tite, qui n’en dira pas plus au sujet de l’attaquant du Paris SG mais qui confirme l’existence d’un problème avec Neymar, dont la santé mentale interroge depuis que le joueur lui-même a expliqué qu’il envisageait par exemple de prendre un net recul avec le football après la Coupe du monde au Qatar avec le Brésil. Son documentaire Netflix, dans lequel on peut s’apercevoir qu’il est en réalité très isolé, a également suscité des inquiétudes visiblement légitimes…