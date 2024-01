Le Bayern appelle ce défenseur du PSG, tout est fini

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis le début du mois de janvier, un départ de Nordi Mukiele au Bayern Munich est évoqué. Mais à moins d’un revirement de situation, l’ancien défenseur du RB Leipzig va finalement rester au PSG.

Malgré les problèmes rencontrés par le Paris Saint-Germain en défense avec les blessures de Nuno Mendes, Kimpembe ou encore Skriniar, le club n’était pas opposé à la vente de Nordi Mukiele au Bayern Munich. Des discussions se sont tenues tout au long de ce mois de janvier entre le club bavarois et le PSG au sujet de l’ancien défenseur du RB Leipzig. A la recherche d’un latéral droit, le champion d’Allemagne en titre avait placé Nordi Mukiele tout en haut de sa short-list, notamment car il connait le championnat allemand et car il présente l’avantage non négligeable d’être très polyvalent puisqu’il est capable de jouer à droite mais aussi à gauche et dans l’axe. A en croire les informations de Sport Zone, ce long feuilleton est néanmoins terminé car Nordi Mukiele va rester au Paris Saint-Germain durant la seconde partie de saison.

Le média indique que le joueur a directement été contacté par le Bayern Munich qui lui a signifié qu’il ne rejoindrait pas la Bavière d’ici le 31 janvier. Une nouvelle qui sera plutôt bien accueillie chez les supporters parisiens, qui ont apprécié les récentes prestations de Nordi Mukiele lorsque Luis Enrique a fait appel à lui notamment en Coupe de France. Du côté du Bayern Munich, c’est un autre joueur français qui a raflé la mise en rejoignant la Bavière en tant que latéral droit en la personne de Sacha Boey. L’ancien Rennais devrait débarquer dans les heures à venir au Bayern Munich et le deal est gigantesque puisqu’une indemnité de l’ordre comprise entre 15 et 25 millions d’euros est évoquée, soit un prix semblable à celui demandé par le PSG pour Nordi Mukiele. En revanche, le salaire de Sacha Boey n’a rien à voir avec celui de Nordi Mukiele, dont les émoluments sont déjà très importants après des passages à Leipzig et surtout à Paris.