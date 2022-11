Le Barça mis KO par Messi, le PSG rigole

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le FC Barcelone se prépare à renoncer à faire revenir Lionel Messi l'été prochain. Les déclarations de Joan Laporta le laissaient entendre, mais la sortie médiatique de l'Argentin du PSG a totalement achevé les espoirs barcelonais.

Il n’y a pas que ballon au pied que Lionel Messi a toujours un coup d’avance. Depuis qu’il a été viré par le FC Barcelone à l’été 2021, l’Argentin est un joueur du PSG. Si ses débuts ont été très compliqués, il a trouvé son rythme et prend clairement du plaisir à évoluer avec les stars parisiennes. « Léo dès les premières séances d’entraînement ça a toujours été quelqu’un d’investi, qui prend énormément de plaisir, qui a toujours le sourire. Léo est un très grand compétiteur mais c’est aussi quelqu’un qui aime le jeu », a ainsi livré Christophe Galtier, enchanté par sa collaboration avec Lionel Messi, sur RMC.

La déclaration d'amour de Messi à Paris

Les compliments s’enchainent et ils sont réciproques puisque La Pulga a pris la parole à son tour pour expliquer à quel point il se sentait bien à Paris désormais. « Je me plais beaucoup plus à Paris, je découvre la ville et je la trouve magnifique. Lors de la première année, il y a eu un énorme changement. Aujourd'hui, je profite de tout y compris du football », a expliqué le numéro 30 du PSG, qui fait clairement un appel du pied à son club actuel pour que l’aventure continue si tout reste sur la même lignée dans les prochains mois.

Désireux de se concentrer sur la Coupe du monde avant tout, Lionel Messi a néanmoins envoyé ce message envers Paris et le PSG, et ce n’est pas anodin vu de Barcelone. Cela correspond à une forte tendance déjà anticipée par Joan Laporta en début de semaine, et qui se concrétise avec l’absence totale de volonté de l’Argentin de revenir au Barça pour le moment. Selon Mundo Deportivo, même si beaucoup de choses peuvent se passer dans les prochains mois, le club catalan a compris qu’il ne faisait clairement pas partie des priorités de Lionel Messi pour son avenir. Les dirigeants catalans sont dits « déçus » par ce discours qui n’incite pas à l’optimisme et laisse à penser que la carrière barcelonaise de La Pulga est bien finie. Une très bonne nouvelle pour le PSG, qui ne devrait plus trop être embêté dans les prochains mois par les déclarations des dirigeants ou techniciens catalans persuadés que l'histoire n'est pas finie entre La Pulga et le Barça.

Le retour de Messi, le Barça n'y croit plus

Lionel Messi a aussi confié dans son entretien auprès d’Ezequiel Lavezzi qu’il n’avait jamais vraiment digéré la façon dont les choses se sont faites au FC Barcelone. Et il y a probablement de quoi puisque le septuple Ballon d’Or était persuadé de prolonger au Barça lors de l’été 2021 avant que la porte ne se ferme brutalement. Poussé dehors par le président qu’il avait soutenu lors des élections quelques mois plus tôt, l’Argentin n’a pas compris qu’on ne lui ai même pas accordé une discussion pour continuer, alors que le FC Barcelone a ensuite recruté copieusement quelques mois plus tard. Au PSG, il a désormais des certitudes sur son avenir, son contrat, et les ambitions du club parisien, même si la partie n’est pas encore gagnée. En effet, le championnat américain le tente beaucoup, et tout cela pourrait bien dépendre de la façon dont la fin de saison du PSG et de Lionel Messi se déroule.