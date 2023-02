Le Barça débarque à Paris pour voler Lionel Messi !

Dans : PSG.

Lundi 27 février, la cérémonie du trophée The Best va se dérouler à Paris. L'occasion de voir le gratin du football mondial réuni et de savoir qui va succéder à Robert Lewandowski pour le trophée masculin. Le Barça souhaite en profiter pour entamer des discussions avec Lionel Messi, favori de cette édition.

Deux mois après le ballon d'or, c'est une nouvelle cérémonie qui va récompenser les meilleurs joueurs et joueuses de la planète à Paris. Le principal critère d'attribution est les performances des joueurs entre le 8 août 2021 et le 18 décembre 2022. Date à laquelle Messi et l'Argentine ont remporté la Coupe du monde. Ce trophée, organisé par la FIFA, pourrait récompenser le joueur du PSG grâce à son parcours au Qatar. Malgré l'immense saison de Karim Benzema avec le Real Madrid, c'est bien la Pulga qui risque de soulever le trophée. La direction du FC Barcelone sera également présente pour accompagner Alexia Putellas, lauréate du ballon d'or 2022 et favorite pour remporter le prix FIFA The Best de la meilleure joueuse de l'année.

Messi va retrouver ses connaissances de Barcelone

Selon les informations de Mundo Deportivo, Joan Laporta va se rendre à Paris mais pas uniquement pour féliciter la joueuse catalane. Le président des Blaugranas souhaite entamer une discussion avec Lionel Messi pour le convaincre de revenir au FC Barcelone. L'Argentin est en fin de contrat avec le PSG en juin prochain et sera libre de s'engager où il le souhaite. Messi sera évidemment présent lors de la cérémonie pour recevoir la distinction qu'il n'a reçue qu'une seule fois, en 2019.

Xavi fait aussi le forcing

Xavi sera également présent et pourrait peser dans la balance concernant la décision de Leo Messi. Les deux joueurs ont été coéquipiers pendant plusieurs saisons à Barcelone. L'entraîneur espagnol rêve de ramener Messi dans son club de cœur. Reste à savoir si le PSG se laissera faire dans l'un des dossiers les plus chauds de l'été pour le club de la capitale. « Messi ? Rien à ajouter, j'ai toujours dit que c'était la maison de Leo et que les portes lui étaient ouvertes. C'est ce que je peux dire, c'est mon ami et nous sommes en communication constante, avec le président nous parlons de plusieurs choses », a fait savoir l’entraineur barcelonais, persuadé qu’avec le titre en Liga et de grandes ambitions pour l’avenir, le club catalan a de quoi attirer à nouveau Lionel Messi.