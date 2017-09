LdC : Le PSG et le Bayern se réconcilient...dans le meilleur restaurant du monde

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Les dirigeants du Bayern Munich ont régulièrement attaqué leurs homologues parisiens, Uli Hoeness, président du Bayern, et Karl-Heinz Rummenigge, président du Conseil d'Administration du club bavarois n'étant pas les derniers à critiquer l'argent utilisé par le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato. Il n'empêche que personne au sein de la délégation allemande n'a refusé l'invitation de Nasser Al-Khelaifi à un déjeuner chez Guy Savoy, chef triplement étoilé dont l'établissement est classé comme étant le meilleur restaurant du monde et qui est installé dans les somptueux locaux de la Monnaie de Paris. De quoi faire oublier certains propos très critiques avant le match de ce mercredi soir entre le PSG et le Bayern Munich au Parc des Princes.