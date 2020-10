LdC : Moise Kean, c'est un Paris gagnant en Europe !

Dans : PSG.

Ligue des champions - 2e journée

PSG bat Basaksehir : 2 à 0

Buts : Kean (64e, 79e) pour le Paris Saint-Germain

Grâce à un nouveau doublé de Moise Kean, le Paris Saint-Germain s'est imposé en déplacement à Istanbul contre Basaksehir (0-2). Le PSG décolle enfin en Ligue des champions.

Une semaine après la grosse déconvenue au Parc des Princes face à Manchester United, le club de la capitale n'avait pas d'autre choix que de gagner ce mercredi face à Basaksehir, champion de Turquie en titre, mais plus faible formation de sa poule. Et cela n'a pas été facile pour le Paris Saint-Germain qui a connu une première période très compliquée, notamment avec la sortie sur blessure de Neymar, le Brésilien étant touché à une cuisse. Après 45 minutes insipides, le PSG s'est enfin réveillé et c'est une nouvelle fois Moise Kean, auteur d'un doublé samedi contre Dijon en Ligue 1, qui a trouvé la faille.

L'attaquant international italien, titulaire au coup d'envoi, a marqué les deux buts de la victoires du Paris Saint-Germain, confirmant qu'il était probablement le numéro 9 que Thomas Tuchel contestait avoir dans son effectif. Grâce à cette victoire (0-2) en Turquie, le PSG décolle au classement de sa poule, un résultat qu'il lui faudra confirmer dans une semaine avec un voyage plus compliqué à Leipzig. Avec Moise Kean, le Paris SG peut désormais faire des miracles, Mauro Icardi a du souci à se faire.