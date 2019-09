LdC : Ave Di Maria, Paris crucifie le Real Madrid !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Ligue des champions

Parc des Princes

Paris SG bat le Real Madrid : 3 à 0

Buts : Di Maria (14e, 33e), Meunier (90e+2) pour le PSG

Pour son entrée en lice dans cette édition de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain ne s'est pas raté en venant à bout du Real Madrid (3-0) après un match abouti.

Malgré l'absence de Neymar, Kylian Mbappé et Edinson Cavani, le PSG se devait de marquer les esprits pour ce début de C1. Et l'opération a été réussie puisque le succès parisien n'est pas usurpé, loin de là même, avec en homme du match Angel Di Maria, auteur d'un doublé en première période (14e, 33e). Le Real Madrid pensait avoir réduit le score grâce à un but de Bale (35e), mais l'arbitre refusait cette réalisation après l'utilisation de la VAR suite à une main du joueur gallois.

Après la pause, le Paris SG continuait à dominer les débats, avec notamment un Gueye de gala, et Di Maria était tout proche de signer un triplé (60e). Karim Benzema pensait bien relancer le suspense à la 78e, mais la réalisation de l'attaquant français des Merengue était refusée pour un hors-jeu. C'en était fini des espoirs de la formation de Zinedine Zidane, d'autant plus qu'à l'entame du temps additionnel, Bernat offrait le ballon du 3e but à Thomas Meunier (3-0, 90e+1). Une victoire écrasante du PSG qui évidemment lance bien la saison du club de la capitale, et tout cela sous le regard de l'émir du Qatar.