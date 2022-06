La très belle 4e place du PSG en Ligue des Champions

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Chaque saison, tous les clubs européens se battent pour disputer la Ligue des Champions. Logique quand on sait qu’elle permet de rapporter beaucoup d’argent, notamment pour les grands clubs comme le PSG.

La Ligue des Champions est assurément la compétition de clubs la plus lucrative du monde. L’UEFA vient encore de le prouver en publiant le bilan financier de la saison 2020-2021, lors de laquelle l’instance européenne a distribué 1,9 milliards d’euros aux équipes participantes. Pour rappel, c’est Chelsea qui avait remporté cette C1. Et sans surprise, c’est bien le club anglais qui a empoché le plus gros chèque avec des gains estimés à 119,8 millions d’euros. Juste devant Manchester City (119,1 ME), le finaliste perdant. Derrière, à égalité, on retrouve les deux demi-finalistes de 2021, à savoir le Real Madrid et le PSG avec 109,9 ME chacun.

Le PSG parmi les grands d’Europe

Un joli montant que Paris doit à son beau parcours, lors duquel le club de la capitale française avait terminé premier de son groupe devant Leipzig ou Manchester United avant de sortir le FC Barcelone en huitièmes puis le Bayern Munich en quarts de finale, jusqu’à l’échec contre le Man City de Pep Guardiola dans le dernier carré. À la vue de ce classement, on constate donc que le PSG arrive à tenir tête aux cadors du foot européen. Rien d’étonnant quand on sait que Paris est l’un des clubs les plus suivis médiatiquement grâce à Messi, Mbappé ou Neymar. Si le bilan économique de l’édition 2022 sera sûrement moins reluisant, à cause d’une élimination précoce dès les huitièmes face au Real, le PSG occupera quand même une bonne place dans le futur classement. Vu qu’en termes de droits audiovisuels, de primes à la performance et de coefficient UEFA, Paris reste dans les meilleurs.

🔴🔵 Retour sur l'année 2021 du PSG !

💥 Gros parcours en Ligue des Champions, arrivées de Messi et Pochettino... pic.twitter.com/p5duuS5Rrt — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 1, 2022

L’OM et Rennes ridiculisés par Paris

Quoi qu’il en soit, Paris est seul au monde par rapport aux autres clubs de L1. Puisque lors de cette édition 2021, l’Olympique de Marseille (47,1 ME) et le Stade Rennais (32,4 ME), respectivement 18e et 27e de ce classement, ont gagné moins d’argent que le PSG à eux deux. Preuve que le PSG n’a pas vraiment de concurrence tricolore au niveau international. Éliminés dès la phase de groupes il y a deux ans, les Marseillais chercheront en tout cas à faire mieux la saison prochaine, histoire de se rapprocher un peu du PSG pour tirer le championnat de France vers le haut en Ligue des Champions.