La tactique bidon du PSG, Mbappé a la rage ‍!

Par Guillaume Conte

Le PSG a assuré sa qualification avec un match nul à Dortmund qui le fait passer avec 8 points. Pas très glorieux, mais suffisant pour le bonheur de Luis Enrique. Pas celui de Kylian Mbappé.

Qualification ou pas, le PSG jouait très gros à Dortmund. Par moment, cela ne s’est pas vu comme quand les défenseurs parisiens continuaient d’essayer de repartir de derrière même en plein pressing adverse, ce qui a d’ailleurs causé l’ouverture du score du Borussia. A d’autres moments, cela s’est un peu trop vu comme quand le match nul suffisait pour assurer la deuxième place et donc la qualification pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Cela même si une victoire en Allemagne aurait offert la première place au Paris SG. Mais il y a un an, c’est l’OM qui perdait tout en tentant absolument de remporter son ultime match contre Tottenham, au point de le perdre sur un contre à la dernière seconde et d’être éliminé de toutes les compétitions.

Hakimi et Luis Enrique énervent Mbappé

A quelques minutes de la fin, quand Luis Enrique a appris le but victorieux du Milan AC à Tottenham, un nul garantissait au PSG de poursuivre le parcours et l’entraineur espagnol a alors fait signe, notamment aux joueurs sur le côté droit comme Achraf Hakimi, de calmer le jeu. Les derniers instants ont donc été très calmes, le Paris SG mettant bien 3-4 minutes à calmer le jeu sans même tenter une dernière offensive. Au grand dam de Kylian Mbappé, qui a très visiblement râlé en battant des bras et en rouspétant pour faire comprendre son exaspération.

Pour l’attaquant tricolore, il fallait continuer de tout faire pour gagner, dans une fin de match dominée par le PSG, afin de prendre la première place. Il faut dire qu’avec cette deuxième place, le champion de France peut hériter de formations comme le FC Barcelone, Manchester City, Arsenal, le Real Madrid ou le Bayern Munich dès les 1/8e de finale. Et que les éliminations de ces dernières années ont vacciné KM7, qui ne voulait pas entendre parler d’assurer la deuxième place. Ce que Luis Enrique a bien compris, même si le coach parisien s’est justifié. « C'est normal que les joueurs soient frustrés, on a eu 5 chances de marquer, 5 chances ! On serait un peu stupide de prendre un but à la 85e minute. Quand un joueur est frustré, c'est mon rôle de gérer cette prise de risque, cette tension », a livré Luis Enrique, pour qui l’essentiel est là avec la qualification.

Si ce match ne devait officiellement pas déterminer l’avenir de Kylian Mbappé à Paris, nul doute qu’un gros tirage et une élimination précoce rendrait compliquée une nouvelle prolongation dans la capitale pour la star tricolore. Mais pour le moment, le PSG a paré au plus pressé en assurant sa qualification, surtout que, malgré les occasions ratées, Gianluigi Donnarumma et Marquinhos ont sauvé quelques ballons chauds dans cette rencontre à Dortmund.