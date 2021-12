La révolution Messi, le PSG fait un incroyable aveu

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a beau avoir Neymar et Mbappé dans ses rangs, c’est l’arrivée de Lionel Messi qui a provoqué un séisme sur la planète football.

Pour beaucoup, le petit argentin n’était l’homme que d’un seul club, celui du FC Barcelone. Mais à la fin de son contrat et faute des capacités financières du club blaugrana pour le prolonger, le désormais septuple Ballon d’Or a pris la direction du PSG, qui lui a offert un contrat royal sur deux ans minimum. Une aubaine pour Lionel Messi, même si pour le moment, ses performances sportives ne sont pas à la hauteur des énormes attentes générées par sa venue.

Les sponsors se précipitent pour Messi

Le PSG a donc subi une copieuse hausse de sa masse salariale, mais il n’est pas perdant. Le club de la capitale assure avoir été assailli de propositions de sponsors potentiels dès l’annonce de la signature de Lionel Messi. Et si le Paris SG a annoncé plusieurs nouveaux partenariats ces dernières semaines, il assure s’être refréné pour ne choisir que la crème de la crème. « Nous aurions pu conclure une centaine de contrats dans les semaines ayant suivi le transfert qui nous a projetés à un niveau supérieur, alors que nous avions déjà dans notre équipe les deux joueurs les plus chers de l'histoire, Neymar et Mbappé. Pour le PSG, la mission consiste désormais à faire les bons choix avec ces prix revus à la hausse », a souligné dans Le Figaro Marc Armstrong, le directeur du développement de la marque PSG, et qui est persuadé que le club parisien a touché le jackpot avec la signature de Lionel Messi.

Un contrat à faire fructifier donc dans les années à venir, surtout que le FC Barcelone continue de draguer l’Argentin pour la suite de sa carrière, bien conscient qu’en le faisant signer comme ambassadeur du club catalan après sa retraite, il espérait aussi continuer de pouvoir utiliser son image si rentable. Mais pour le moment, c’est le PSG qui peut en profiter et ne se prive pas pour le faire.