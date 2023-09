La première décision du Real si Mbappé signe s'annonce énorme

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Si Kylian Mbappé est finalement resté au PSG cet été, son avenir est encore loin d'être scellé. Il se dit que le capitaine de l'équipe de France planifie toujours de rejoindre le Real Madrid en juin 2024.

Le PSG connait les contours de l'effectif qu'il aura à disposition cette saison. Kylian Mbappé en fait partie même si ce dernier a toujours une situation contractuelle bancale. En effet, en juin prochain, l'ancien de Monaco sera en fin de contrat, vu qu'il a refusé de prolonger son bail actuel. Si des négociations ont lieu entre son clan et le PSG pour trouver la meilleure solution possible, la tendance est à un départ au Real Madrid à l'issue de son contrat. En tout cas, à Madrid, c'est comme ça qu'on voit les choses. Les Merengue préparent d'ailleurs déjà l'arrivée de Kylian Mbappé avec un contrat bien particulier.

Le Real Madrid ne veut prendre aucun risque

Selon les informations de Defensa Central, une clause anti-Arabie saoudite fixée à 1,2 milliard d'euros sera présente dans le futur contrat de Mbappé au Real Madrid. Le média indique en effet que les Madrilènes ont peur de la puissance financière du pays arabe, qui peut jouir d'un puits sans fond et qui pourrait se laisser tenter de faire une offre dans le futur. Jusqu'à présent, il n'y a pas grand chose à craindre, l'attaquant du PSG a toujours refusé la moindre discussion au sujet d'une aventure dans le Golfe.

Concernant les écuries européennes, la clause serait entre 800 millions et 1 milliard d'euros. A ce montant, difficile donc d'imaginer un club s'offrir Kylian Mbappé tant qu'il sera sous contrat avec la Maison Blanche. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, le joueur du PSG sera attendu cette saison avec son club mais aussi en sélection, entre la Ligue des champions, l'Euro 2024 et peut-être les Jeux Olympiques de Paris. Une compétition spéciale que Mbappé a envie de jouer. Mais pour cela, il devra avoir l'aval de son club, que ce soit le Paris Saint-Germain ou encore le Real Madrid.