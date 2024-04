Les U15 du PSG expulsés d'un tournoi à la demande des arbitres

Dans : PSG.

Légendaire tournoi réservé aux U15, le Mondial de la Saint-Pierre a été marqué par un triste événement. Les organisateurs n'ont pas eu d'autre choix que de disqualifier l'équipe du PSG, aucun arbitre ne voulant officier suite à des menaces.

En 1978, deux clubs de la région de Nantes ont créé un tournoi réservé d'abord aux pupilles, et désormais aux U15, le Mondial de la Saint-Pierre. Cette compétition réunit pendant plusieurs jours des clubs français, mais également étranger. Et c'est durant ce week-end qu'avait lieu l'édition 2024. Une édition qui restera dans les annales, et pas pour une bonne raison. Pour la première fois, les organisateurs ont été obligés d'exclure une équipe, et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit des U15 du Paris Saint-Germain. Le match pour la troisième place, où ils devaient affronter samedi la formation néerlandaise du PEC Zwolle a été annulé, les arbitres officiels mobilisés pour ce tournoi ayant refusé de tenir leur poste suite au comportement du club de la capitale.

La veille, les joueurs parisiens avaient en effet très vivement contesté l'arbitrage de leur demi-finale perdue contre Troyes, estimant avoir été « volé » et le faisant savoir de manière trop virulente. Et pas seulement les joueurs, puisque l'entraîneur des U15 du PSG avaient eu de mots grossiers à l'encontre de l'arbitre. Tout cela a évidemment débouché sur des insultes via les réseaux sociaux, poussant la totalité des officiels du tournoi à prévenir les organisateurs qu'ils refusaient d'arbitrer le Paris Saint-Germain. « Les arbitres se sont sentis en insécurité après des insultes et des comportements menaçants, On les a toujours soutenus », a confié, dans Ouest-France, Alain Boye, le directeur du Mondial de la Saint-Pierre. Reste désormais à savoir si les dirigeants du PSG vont laisser cette histoire sans suite ou si quelques sanctions vont tomber afin de faire comprendre que la réputation du club est aussi en jeu dans ces tournois internationaux.