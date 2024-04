Le PSG accélère pour calmer le Real Madrid

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG aura pas mal de chantiers à régler l'été prochain au mercato. Parmi les dossiers chauds du club de la capitale, celui menant à Achraf Hakimi.

Le PSG sait que la prochaine intersaison sera primordiale pour la suite de son projet sans Kylian Mbappé, en partance pour le Real Madrid. Le crack de 25 ans laissera un grand vide au sein du club de la capitale. Aussi, d'autres joueurs pourraient quitter le navire, à l'image de son grand ami Achraf Hakimi, aussi courtisé par le club merengue. Mais voilà, concernant le Marocain, le PSG ne compte pas se laisser faire. Les champions de France veulent en effet tout mettre en oeuvre pour arriver à le prolonger dans les prochaines semaines, lui qui sera en fin de contrat en juin 2026.

Achraf Hakimi, le PSG passe à l'action

Selon les informations de PSG Inside Actus, le Paris Saint-Germain prévoit de passer la seconde en début de semaine prochaine pour prolonger Hakimi. Une revalorisation salariale au fur et à mesure des années et un nouveau statut l'attendraient dans la capitale. Reste à savoir donc ce que décidera de faire l'ancien joueur du Borussia Dortmund, qui réalise une belle saison mais qui ne manquera pas de sollicitations. L'objectif du club francilien est désormais de sécuriser les avenirs de ses plus grands cracks. Après Warren Zaïre-Emery, c'est donc Hakimi mais aussi Senny Mayulu et Nuno Mendes qui pourraient être prolongés. Luis Enrique veut un projet tourné vers les jeunes joueurs et sa direction semble encline à écouter ses demandes. Cela fonctionne plutôt bien pour le moment et un triplé est toujours possible. Achraf Hakimi, buteur ce samedi face au Havre, aura une autre occasion de prouver sa valeur et son amour du maillot parisien après deux premières saisons difficiles en compagnie de Leo Messi sur son côté droit.