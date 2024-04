LdC ‍: Un mur attend le PSG, il a pris du doliprane

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Mercredi, le PSG se rend à Dortmund pour sa demi-finale aller de Ligue des champions. Les Parisiens devront être solides face à la bouillante ambiance allemande comme le confie l'ancien joueur des deux clubs, Dan-Axel Zagadou.

Tremplin vers la finale ou piège fatal pour le PSG ? La demi-finale de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund apparaît mystérieuse pour le club parisien. Le BVB apparaît comme l'équipe la plus abordable du dernier carré. Cependant, les Allemands ont étonné en quart de finale puisqu'ils ont renversé le solide Atlético Madrid. Cela a été rendu possible par un superbe match retour, gagné 4-2 au Signal Iduna Park. Une preuve supplémentaire de l'impact du mythique stade allemand dans lequel Dortmund est invaincu cette saison en Ligue des champions.

Le Mur Jaune est mauvais pour la santé !

Si l'expérimenté Atlético Madrid a pu tomber, le PSG et ses jeunes joueurs sont en danger mercredi soir. C'est d'autant plus le cas que certains d'entre eux vont faire connaissance avec le célèbre Mur Jaune. La tribune des ultras du Borussia accueille jusqu'à 16 000 personnes, lesquels prennent place sur un monstre de béton de 40 mètres de hauteur. En plein match, ces fans allemands peuvent faire trembler le sol et rendre littéralement sourds les joueurs du PSG. Dan-Axel Zagadou en sait quelque chose.

"C'est trop impressionnant. Un jour on jouait contre Madrid, j'étais sur le banc. J'avais des maux de tête, j'avais dû prendre un doliprane, tellement le bruit, c'était trop."



Dan-Axel Zagadou (Stuttgart), sur le Mur Jaune du Borussia Dortmund avec qui il a évolué. @BastienAL pic.twitter.com/8XyCtDhTcr — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 28, 2024

Le défenseur formé au PSG a évolué 5 ans à Dortmund avant de partir à Stuttgart. Dans Téléfoot, il a confié une anecdote inquiétante concernant le fameux Mur Jaune. « C'est trop impressionnant. Un jour on jouait contre Madrid, j'étais sur le banc. J'avais des maux de tête, j'avais dû prendre un doliprane, tellement le bruit, c'était trop », a t-il révélé dans l'émission de TF1 ce dimanche. Même si le PSG est déjà venu deux fois dans le stade allemand depuis 2020, il sera dans l'inconnu concernant une demi-finale au Signal Iduna Park. En mai et pour une place en finale de C1, le stade jaune et noir sera bien plus effrayant qu'en décembre dernier.