Le Real Madrid interdit à Mbappé de prolonger au PSG ‍!

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid n'a plus envie de se faire avoir par les belles paroles du clan Mbappé, et promet d'arrêter d'essayer de recruter la star du PSG s'il venait à prolonger à Paris. Y compris en cas de clause libératoire.

Le Real Madrid se veut distant en ce début de saison sur le dossier Kylian Mbappé. Florentino Pérez a forcément suivi de près le bras de fer entre l’attaquant français et le PSG, qui s’est terminé par une timide réconciliation. Le champion du monde 2018 a accepté de renoncer à certaines primes, à condition d’être réintégré dans l’effectif, et peut-être la promesse de s’asseoir à la table des négociations pour une éventuelle prolongation si jamais les choses s’arrangeaient. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont, contrairement à l’année précédente, tenu leur parole au mercato en réalisant des transferts parfaits pour plaire à Mbappé, et ce dans le sens des départs comme des arrivées.

Une montagne d'or promise au PSG pour Mbappé

Des points positifs qui provoquent l’optimisme à Paris, où on est persuadé que le clan Mbappé va finir par discuter avec le PSG en voyant l’équipe qui est construite autour de l’ancien monégasque. Nasser Al-Khelaïfi réfléchit à l’idée de lui faire une offre de contrat longue durée. Avec soit un contrat pharaonique sur les prochaines années pour lui faire atteindre le milliard d’euros en salaire sur 5 saisons à partir de 2024. Soit lui faire signer un contrat significatif mais avec une clause de sortie sous seing privé convenue entre le club et le joueur pour un départ à l’été 2024 contre une belle indemnité.

Le PSG a donc encore quelques mois devant lui, et peut-être que les performances parisiennes en Ligue des Champions joueront en faveur d’un tel scénario. Mais cette éventualité, le Real Madrid la redoute plus que tout. Après avoir cru dur comme fer à ce dossier à l’été 2023, avant que cette prolongation ne soit signée par Mbappé, la Casa Blanca ne supporterait pas un nouvel échec, même en cas de clause libératoire à un montant raisonnable. Pour Florentino Pérez, si le numéro 7 venait à nouveau à se mettre d’accord avec le PSG, ce serait la fin totale des négociation.

Le Real a un plan Mbappé déjà prêt

Selon le journal espagnol Sport, le Real Madrid a bien l’intention d’attaquer le dossier Mbappé dès le mois de janvier, moment où il pourra contractuellement aborder ouvertement le sujet avec son entourage. Mais pour cela, il n’y a qu’une seule condition, que l’attaquant des Bleus ne se mette d’accord sur aucune formule de prolongation avec le Paris SG. Ce serait alors une fin immédiate à toute discussion, puisque le Real Madrid ne veut tout simplement pas avoir à négocier un éventuel transfert avec Nasser Al-Khelaïfi et allonger la monnaie dans un dossier qui devait ne lui coûter aucune indemnité de transfert à la base. Sport affirme ainsi que le Real Madrid a préparé une belle enveloppe, supérieure à 200 ME, pour la prime à la signature et le salaire de Kylian Mbappé l’été prochain, et que rien ne prévoit un transfert. Cette volonté va être transmise au clan de l’attaquant parisien, qui ne pourra pas jouer les innocents s’il venait à prolonger au PSG, et qu’ensuite le club espagnol ne donnait plus suite à un dossier qui semble déjà interminable aux yeux de Florentino Pérez.