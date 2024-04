Kolo Muani viré, le PSG mise tout sur Gonçalo Ramos

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a prouvé encore une fois face au Havre qu'il n'était jamais battu. Avec une force de caractère assez inouïe, Paris a renversé la situation et un joueur a encore brillé.

Le Paris Saint-Germain décrochera peut-être son douzième titre de champion de France ce dimanche sur le coup de 21 heures si l'AS Monaco trébuche à Lyon, et forcément, la fête ne sera pas la même que si cela avait été le cas samedi au Parc des Princes. Mais si Le Havre a gâché la fête, le club normand n'a pas résisté à la tempête de fin de match, voyant son avantage (1-3) disparaître dans les ultimes minutes de la rencontre. Pour cela, il aura suffi que Luis Enrique décide de remplacer à l'heure de jeu le fantomatique Randal Kolo Muani par Gonçalo Ramos. Car c'est une évidence, ce dernier apporte désormais un énorme plus là où le buteur français traîne sa misère depuis le début de la saison. Et son but égalisateur à la 94e minute l'a confirmé, le joueur arrivé de Benfica pour 65 millions d'euros, plus 15ME de bonus, est l'une des meilleures affaires faites par les recruteurs du PSG. Tout indique que Gonçalo Ramos est la nouvelle star offensive du club de la capitale, même si pourtant il est surtout le meilleur super-sub de Ligue 1. De quoi largement assombrir l'avenir parisien de Randal Kolo Muani.

Gonçalo Ramos, le nouveau Edinson Cavani du PSG ?

L'attaquant international portugais de 22 ans est dorénavant comparé à Edinson Cavani, par sa capacité à toujours marquer des buts qui comptent et à ne pas se prendre la tête, qu'il soit titulaire ou remplaçant. Car c'est lorsque Luis Enrique le sort du banc que Gonçalo Ramos prouve son incroyable talent. En l'espace d'une saison, il est même devenu le remplaçant le plus décisif de Ligue 1 comme les statistiques le révèlent. En effet, rien que depuis le début de l'année 2024, le buteur du Paris Saint-Germain a marqué trois buts en fin de match qui ont permis à son équipe de ne pas perdre (à la 85e contre Clermont, 97e contre Rennes et 94e contre Le Havre). Et avant d'égaliser face au HAC, c'est lui qui avait délivré un bijou de passe décisive à Achraf Hakimi pour le but du 2-3. Comme le fait remarquer L'Equipe, Gonçalo Ramos est remplaçant le plus efficace de Ligue 1 avec 5 buts et 1 passe décisive sur ses cinq derniers matches de Ligue 1, portant ainsi son total à 14 buts cette saison toutes compétitions confondues. De quoi inciter les suiveurs du PSG à espérer que les dirigeants accepteront l'idée de laisser partir Randal Kolo Muani cet été pour miser sur le joueur portugais.

Journaliste pour So Foot, Mathieu Faure résume la pensée générale du côté du Paris Saint-Germain. « En tout cas, cet été, RKM tu lui ouvres toutes les portes et tu dis à Ramos qu’il est bien compris dans les plans. T’as 3 mondes d’écart entre les deux joueurs », écrit notre confrère. De son côté, Elton Mokolo est, lui aussi, de plus en plus sous le charme de Gonçalo Ramos : « Gonçalo Ramos ça devient très très sérieux pour la fonction, on a un 9 qui respire la confiance ». Et certains supporters s'enflamment même très fort pour l'attaquant portugais avec une comparaison pour le moins osée. « Je voulais juste rappeler une stat dont personne ne parle. Parmi les 130 buts de Ronaldo en sélection, seulement 3 ont été marqués dans des phases à élimination directe. Pour comparaison, c'est autant que Gonçalo Ramos en 1 match face à la Suisse », lance Messiah Yaniss sur X. Avec ça, le PSG est bien armé, et c'est Randal Kolo Muani qui risque de le payer, car dans le même temps l'attaquant tricolore prend forcément cher. « Goncalo Ramos qui rentre et qui est impliqué sur 2 buts pendant que Kolo Muani nous fait des tutos maquillage sur Konbini mdr », ironise un supporter du PSG.