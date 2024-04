PSG ‍: Luis Enrique demande aux arbitres de stopper cette mascarade

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG a raté l'occasion de fêter son nouveau titre de champion de France devant son public. Samedi, les Parisiens ont été accrochés par Le Havre. De quoi frustrer Luis Enrique surtout au vu du scénario de la seconde période.

Le Havre aime gâcher les plans de Luis Enrique en cette fin de saison. Après que son président Jean-Michel Roussier ait dénoncé le turn-over appliqué par Luis Enrique contre Clermont, les joueurs havrais ont joué un vilain tour au PSG samedi soir. Le HAC a accroché le club parisien 3-3, rendant impossible l'officialisation du titre devant le public du Parc. Même si cela sera peut-être réglé dimanche soir avec un faux pas de Monaco à Lyon, la frustration était de mise côté parisien. Un sentiment renforcé par le déroulement du match en deuxième période.

L'arbitre et Le Havre ont tué le jeu pour Luis Enrique

En effet, côté parisien, beaucoup s'accordaient à dire que le HAC avait fait preuve de mauvais esprit après la pause. Les joueurs havrais ont gagné du temps, beaucoup de temps, en allant souvent au sol volontairement. Luttant pour son maintien en L1, Le Havre aurait été ravi de conserver les 3 points qu'il tenait en menant 3-1. Si Luis Enrique comprend ce besoin de points, il ne peut accepter que cela pénalise autant l'envie de jouer de son PSG. Il pointe au passage la responsabilité de l'arbitre, M.Delajod, qui n'a pas garanti la continuité du jeu samedi. Un mal qui touche trop souvent la Ligue 1 selon l'Espagnol.

Le match, son coaching, Ramos, Dortmund, etc, la conf' complète de Luis Enrique après #PSG/Le Havre (3-3) ⬇️https://t.co/zDrbotocnq — CulturePSG (@CulturePSG) April 27, 2024

« Je comprends que chaque équipe joue ce qu'elle joue et c'est logique mais quand il y a tant d'arrêts de jeu et que l'arbitre laisse continuellement le jeu s'arrêter, on ne peut pas faire trois actions d'affilée parce que le jeu est arrêté continuellement, ça m'énerve. Je pense que le football est un spectacle. Je pense que nous devons essayer de faire en sorte que les supporters de toutes les équipes voient plus le temps de jeu effectif. C'est très frustrant de jouer ce type de match. Je respecte l'équipe adverse, mais l'arbitre doit être capable de gérer et de faire en sorte qu'il y ait un temps de jeu effectif en continu. En deuxième période, la première minute a commencé, il y avait déjà un joueur au sol. Cela me rend impuissant. [...] Il faut jouer plus de temps effectif, que les supporters voient plus de jeu. C'est mon opinion », s'est-il plaint en conférence de presse. Une analyse sensé de Luis Enrique même si ce problème ne touche pas que la Ligue 1 et le PSG au vu des débats similaires à l'étranger.