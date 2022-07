Milan Skriniar au PSG, les feux sont au rouge !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis de longues semaine, le PSG négocie avec l’Inter Milan le transfert du défenseur slovaque Milan Skriniar.

Cela fait quasiment un mois que les négociations ont débuté entre l’Inter Milan et le Paris Saint-Germain pour le transfert de Milan Skriniar. Depuis le début des discussions, le club italien est inflexible et malgré son besoin de vendre, il ne fera aucun cadeau au Paris Saint-Germain. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi sont en train de s’en rendre compte, tant ils galèrent à finaliser la venue de Milan Skriniar. Les dernières informations livrées par le site Inter Dipendenza ne sont pas vraiment rassurantes. Et pour cause, le média spécialisé dans l’actualité de l’Inter Milan dévoile que le Paris Saint-Germain n’a aucunement l’intention de monter à plus de 60 millions d’euros et que par conséquent, la tendance des dernières heures et à un statu quo avec un Milan Skriniar qui resterait potentiellement à l’Inter Milan pendant que le PSG activerait d’autres pistes en défense centrale.

Le dossier Milan Skriniar totalement bloqué ?

Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport est un brin plus optimiste pour Milan Skriniar et le Paris Saint-Germain. En effet, le journal aux pages roses dévoile que Luis Campos aura un nouveau contact avec les dirigeants de l’Inter Milan en début de semaine dans l’espoir de faire avancer le dossier. Mais comme indiqué plus haut, le PSG est toujours campé sur ses positions avec son offre à hauteur de 60 millions d’euros tandis que l’Inter Milan réclame 70 millions d’euros. La confiance serait toutefois revenue dans le camp parisien après plusieurs jours de silence et de pessimisme de la part des deux clubs. Reste maintenant à voir qui fera le premier pas et si un compromis sera trouvé dans le but de finaliser le départ de Milan Skriniar. De son côté, le Slovaque attend le feu vert des Nerrazzuri pour rejoindre le PSG, avec qui il s’est déjà mis d’accord contractuellement.