Vitinha n'ira nulle part, le PSG négocie fort

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG aura énormément de chantiers à régler lors de la prochaine intersaison. Depuis quelques jours, le club de la capitale veut d'ailleurs boucler certaines prolongations de contrat importantes.

A Paris, les esprits sont logiquement tournés vers la demi-finale de Ligue des champions face au Borussia Dortmund. Cependant, la direction essaye d'anticiper au maximum certains dossiers au mercato. Et depuis quelque temps, le PSG veut enchainer les prolongations de contrat. Il y a déjà eu celle surprise ce samedi soir de Warren Zaïre-Emery. Celles de Senny Mayulu, Nuno Mendes et Achraf Hakimi ont quant à elle été débutées. Et si l'on en croit les informations de RMC, c'est aussi le cas pour un joueur au top de sa forme : Vitinha.

Vitinha prolongé, le PSG en fait une priorité

Selon Fabrice Hawkins, le PSG a en effet démarré des négociations pour prolonger l'international portugais, qui a pris une nouvelle dimension depuis l'arrivée de Luis Enrique l'été dernier au club. L'ancien de Porto est sous contrat jusqu’en 2027 mais une belle revalorisation salariale l'attendrait en cas de prolongation. Une belle marque de confiance en tout cas de la part de son club et de son entraineur espagnol. Buteur lors des deux rencontres face à Barcelone en Ligue des champions, Vitinha représente l'avenir du PSG, tout comme Warren Zaïre-Emery, également prolongé. Il restera donc une place à prendre la saison prochaine au milieu de terrain. Si Fabian Ruiz est apprécié par Luis Enrique, l'Espagnol ne devrait plus être titulaire, sachant qu'une vente est possible l'été prochain. Bruno Guimaraes ou encore Xavi Simons pourraient lui prendre sa place pour compléter l'un des trios les plus prometteurs d'Europe. De quoi aussi rassurer les fans et observateurs du club de la capitale, qui jugent l'entrejeu parisien comme le point faible de l'équipe depuis pas mal de saisons déjà.