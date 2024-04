PSG ‍: Bodmer détruit un mythe énorme sur Dembélé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ousmane Dembélé réalise une très belle première saison avec le PSG. Débarrassé des blessures, le champion du monde 2018 fait taire pas mal de personnes.

Depuis son arrivée au PSG l'été dernier, Ousmane Dembélé impressionne. L'ancien du Barça fait parler la poudre et compte bien se donner à 100% en cette fin de saison excitante pour le club de la capitale. Son état d'esprit et son hygiène de vie sont aussi félicités à Paris. Au Barça ou encore à Dortmund, Dembélé avait enchainé les blessures, ce qui ne lui arrive plus au Paris Saint-Germain. De quoi soulager ses fans et ses proches. C'est le cas de Mathieu Bodmer, content que Ousmane Dembélé puisse prendre une belle revanche sur ceux qui le critiquaient ces dernières années.

Dembélé prend sa revanche

En demi ! Merci à tous pour le soutien. ALLEZ PARIS !! ❤️💙 LAHISTEEEEER le PSG 😁✅ pic.twitter.com/uEEPJh5M2t — Ousmane Dembélé (@dembouz) April 16, 2024

Sur l'antenne de RMC, le consultant et directeur sportif du Havre a indiqué sans sourciller : « Je suis juste content pour lui, tout simplement. Parfois, on l’a décrié, critiqué cette saison alors que c’est un joueur fantastique. Je le connais depuis tout jeune, il est attachant et ne méritait pas autant de critiques. On parlait d’hygiène de vie etc alors que c’était faux. Même à Paris, ça parlait de son rendement alors qu’il faisait de grandes choses ». Depuis le début de saison, Dembélé en est à 5 buts marqués et 14 passes décisives données en 38 matchs disputés toutes compétitions confondues. Et pour le plus grand plaisir des fans et observateurs du PSG, l'ancien du Barça se réveille au bon moment concernant sa finition. Les Catalans ont d'ailleurs pu en faire l'amère expérience. Contre le Borussia Dortmund en demi-finales de la Ligue des champions, Luis Enrique aura bien besoin de voir son joueur le plus efficace possible. Si Mbappé est là, ses comparses d'attaque devront également se montrer à la hauteur dans la quête du triplé.