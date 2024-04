PSG ‍: Nasser Al-Khelaifi envoie un message fort après le 12e titre

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le président du PSG aurait probablement souhaité que son équipe gagne son 12e titre de Champion de France samedi devant les supporters au Parc des Princes. Mais Nasser Al-Khelaifi ne masque pas son plaisir et ses ambitions.

Quelques minutes après la victoire de Lyon contre Monaco, qui a officiellement fait du Paris Saint-Germain le champion de France de Ligue 1 2023-2024, Nasser Al-Khelaifi a fait part de sa satisfaction, mais également de son souhait de voir le PSG aller jusqu'au bout d'une saison qui peut devenir légendaire avec un quadruplé historique en France. « Gagner le championnat est fantastique, mais remporter la Ligue 1 pour la douzième fois est encore plus spécial pour tous ceux qui sont liés au Paris Saint-Germain. Félicitations à tous les joueurs, à notre entraîneur Luis Enrique et à son staff, à Luis Campos et à son département, ainsi qu'à tous les membres du Club. Depuis le début de la saison, l'équipe est tellement collective et unie. Je n'oublie pas les supporters, qui ont été extraordinaires, quel que soit le résultat. Nous allons profiter de ce moment en famille. Et aussi continuer à travailler dur, match après match, jusqu'au dernier moment de la saison », a prévenu le président qatari du Paris Saint-Germain.