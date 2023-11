Le PSG c'est la France, encore un tricolore ciblé ‍!

Dans : PSG.

Très intéressé par le recrutement de joueurs français, le PSG a un œil sur la situation de Youssouf Fofana, sous contrat avec Monaco jusqu’en juin 2025 et qui pourrait vivre un mercato agité l’été prochain.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a axé sa politique de recrutement sur la signature de joueurs français avec les arrivées de Barcola, Dembélé, Kolo Muani ou encore Hernandez. Une stratégie assumée par Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, qui veulent bâtir au PSG une équipe plus attachante pour les supporters et plus soudée avec une forte communauté tricolore. L’été prochain, la stratégie sera identique et plusieurs noms sont régulièrement associés au club de la capitale tels que Tchouaméni, Upamecano ou encore Maignan bien que certains de ces joueurs soient quasiment inaccessibles.

A en croire les informations de RMC, un joueur moins « bankable » est également dans le viseur du champion de France en titre en la personne de Youssouf Fofana. Remplaçant dans l’esprit de Didier Deschamps, le taulier de l’AS Monaco est toutefois un joueur systématiquement appelé par le sélectionneur national depuis la Coupe du monde. Sous contrat avec le club de la Principauté jusqu’en juin 2025, Fofana sera à un tournant de sa carrière lors du prochain mercato. A 24 ans, il n’aura plus qu’un an de contrat à Monaco et devra faire un choix fort entre une prolongation sur le Rocher ou un départ.

Le PSG, la Juve et Manchester United suivent Fofana

S’il venait à afficher une volonté de partir, nul doute que Fofana sera très convoité. Le PSG suit son dossier de près mais n’est pas seul puisque la Juventus Turin et Manchester United sont également sur les rangs. Les Red Devils sont d’ailleurs les plus chauds car l’été dernier, ils ont tenté de recruter Youssouf Fofana via une offre de prêt avec obligation d’achat. Une formule qui ne convenait pas à Monaco, qui a logiquement décliné la proposition. Reste maintenant à voir si le PSG se positionnera sur l’international français aux 13 sélections l’été prochain et si oui, à quel prix un éventuel transfert pourrait se négocier. Mais en interne, le profil du joueur plait et devra être validé par les tauliers français du vestiaire à l’instar de Kylian Mbappé ou encore de Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery.