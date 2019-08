L1: Le PSG sans Neymar, Rennes ne fait pas le malin

Dans : PSG, Ligue 1, Rennes.

Deux semaines après avoir affronté le PSG en Chine dans le cadre du Trophée des Champions, le Stade Rennais va de nouveau croiser la route du club de la capitale, ce sera dimanche soir au Roazhon Park en clôture de la 2e journée de Ligue 1. Seul point commun entre le rendez-vous de Shenzhen et cette rencontre de championnat, l'absence de Neymar, qui était suspendu il y a 15 jours, mais qui est cette fois mis de côté dans l'attente de savoir ce que l'avenir lui réserve au mercato. Pour Julien Stéphan, présent ce vendredi en conférence de presse, même sans la star brésilienne, le Paris Saint-Germain a de quoi donner le tournis à ses adversaires.

Et l'entraîneur du Stade Rennais d'évoquer le risque permanent qu'il y a face au PSG. « Il y a tellement de danger, on ne peut pas se focaliser que sur un seul joueur. Il faut contrecarrer beaucoup de forces. Mbappé est en forme, il a marqué contre nous au Trophée des Champions et face à Nîmes. Il a du feu dans les jambes. Il est frais. Je pourrais citer tellement d’autres joueurs. À Paris il y a tellement de talents pour qu’on puisse se focaliser sur un seul joueur et on le voit bien tous les week-ends. Si ce n’est pas Neymar, c’est Mbappé, Cavani, Sarabia, Di Maria. Si c’était une force isolée on pourrait s’adapter différemment, mais ce n’est pas le cas », a confié un Julien Stéphan très prudent.