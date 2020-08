L1 : Le PSG demande le report du match à Lens !

Dans : PSG.

C'est ce samedi que le PSG débute sa saison de Ligue 1 à Lens. Mais le club de la capitale souhaite chambouler le calendrier.

Même si c’est Canal+ qui doit diffuser samedi soir à partir de 21h la rencontre comptant pour la 2e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et le Paris SG, c’est la chaîne Téléfoot qui annonce ce lundi soir que le PSG souhaite obtenir un report de cette rencontre. La délégation du Paris Saint-Germain est rentrée ce lundi après-midi du Final 8 de Lisbonne, et au lendemain de leur défaite face au Bayern Munich en finale de la Ligue des champions, les joueurs de Thomas Tuchel ont enfin pu retrouver familles et proches, dont ils étaient séparés depuis deux semaines compte tenu des règles sanitaires.

Téléfoot précise que le club juge trop court le délai depuis la finale de la C1. Les dirigeants du PSG feront probablement remarquer que le club de la capitale a besoin de récupérer un peu après le tournoi européen, les deux finales des coupes nationales et les matchs de préparation. La Ligue de Football Professionnel devra trancher en accord avec le RC Lens et le diffuseur du match.