L1 : Le Paris Saint-Germain champion d'automne 2018-2019 !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le match nul entre Lille et Lyon (2-2) a un effet direct sur la fin de la première partie de la saison de la Ligue 1. En effet, après ce deuxième match de la 15e journée de championnat, le Paris Saint-Germain a désormais la certitude de finir champion d'automne 2018-2019, puisque le PSG compte 14 et 15 points d'avance sur le LOSC et l'OL, qui ne pourront au maximum reprendre que 12 points au Paris SG. Le quatrième au classement, Montpellier, a joué le même nombre de rencontres jouées que le PSG, mais pointe déjà à 16 longueurs et ne pourra pas refaire son handicap dans le cas hautement improbable d'une série de défaites parisiennes.