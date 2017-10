L1 : Dérapage incontrôlé d'une proche de Mélenchon après PSG-Bordeaux et Amiens-Lille

Dans : PSG, LOSC, ASC, Ligue 1.

Chroniqueuse de Salut Les Terriens, avocate et femme politique, étant une des responsables du parti de Jean-Luc Mélenchon, Raquel Garrido fait parler d'elle ces derniers temps en provoquant du buzz sur tout... et n'importe quoi. Mais cette fois, c'est au sport qu'elle s'est attaquée suite au grave accident intervenu lors du match Amiens-Lille. Via un message sur Twitter, Raquel Garrido a fait un parallèle assez étonnant...et ridicule. « J'ai assisté ce soir au match PSG-Bordeaux, événement qui coûte des millions, tandis qu'à Amiens-Lille une tribune s'effondre. Cherchez l'erreur », a lancé la représentante des Insoumis.

Forcément, cette sortie a immédiatement fait du bruit, valant à Raquel Garrido un torrent de réponses critiques de la part de gens écoeurés par ce genre de leçon de moral à deux euros. Résultat, l'auteure du message a retiré son tweet et s'est justifiée : « Bon les amis je vais supprimer mon tweet évoquant l'inégalité financière entre clubs car l'émotion est forte ce soir. Mais nous en reparlerons ». Histoire de ne pas en rester-là, et de s'enfoncer un peu plus, Raquel Garrido a envoyé d'autres explications fumeuses : « On ne sait encore rien de qui est responsable. Ms j'ai passé une soirée (extraordinaire) au Parc et la nouvelle de l'accident m'a choquée. J’ai spontanément fait le rapprochement entre le temple du foot-fric qu'est devenu le PSG et le sort terrible des supporters Amiénois (...) J'ai sans doute sur-réagi en faisant d'une intuition un tweet. Mais votre réaction est disproportionnée. Et pas seulement la vôtre ».