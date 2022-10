L'OM puni mais pas le PSG, l'UEFA change la règle

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a été condamné à payer 60.000 euros d’amende pour l’utilisation de fumigènes avant le match contre la Juve, mais a échappé à un huis clos.

Il y a un mois, le virage Auteuil du Parc des Princes a fait le show à l’occasion du match entre le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin lors de la première journée de la Ligue des Champions. Lors de l’entrée des équipes, de nombreux fumigènes ont été allumés et si le spectacle fut au rendez-vous, il est maintenant l’heure pour le PSG d’en payer les conséquences. En ce début de semaine, la commission de discipline de l’UEFA a infligé une amende de 62.250 euros au Paris Saint-Germain dont 34.250 euros pour les fumigènes, 18.000 euros pour blocage des voies de circulation des spectateurs et 10.000 euros pour message provocateur. Les dirigeants ainsi que les supporters parisiens peuvent néanmoins se réjouir d’avoir échappé à un huis clos total ou partiel du Parc des Princes pour une rencontre à venir de Ligue des Champions.

Une simple amende pour les fumigènes au Parc avant PSG-Juve

Avocat de plusieurs associations de supporters, Pierre Barthélemy explique sur Twitter que cette décision de l’UEFA n’a pas été prise au hasard. « Confirmation de la nouvelle politique disciplinaire de l'UEFA : pas de huis-clos pour de la pyrotechnie festive. Les huis-clos sont limités aux jets de pyrotechnie » explique-t-il sur son compte Twitter. Autrement dit, pour des incidents tels qu’ils ont été constatés au Vélodrome lors du match entre l’OM et Francfort avec des jets de fumigène, l’UEFA n’hésite pas à infliger des matchs à huis clos. Mais pour des craquages de fumigènes festifs comme lors des buts ou des entrées des équipes sur le terrain, l’instance ne souhaite plus condamner les clubs à des huis clos peu télévisuels et qui ne bénéficient à personne sur le plan financier. Le PSG s’en tire donc avec une simple amende pour le spectacle du virage Auteuil avant le choc contre la Juventus Turin et peut s’en féliciter.