L'Atlético offre Joao Felix sur un plateau au PSG

Déçu par le rendement du transfert le plus cher de son histoire Joao Felix, l'Atlético Madrid est disposé à le vendre au prochain mercato. Le Portugais intéresse en Angleterre mais il pourrait aussi faire les affaires du PSG.

Comme si la somme était directement disposée sur les épaules d'un homme, un transfert coûteux peut peser sur un joueur pendant des années. C'est le cas de Joao Felix à l'Atlético Madrid. Le Portugais de Benfica avait été acheté par les Colchoneros contre une somme totale estimée à 127 millions d'euros en 2019. Plus cher transfert du club, il représente en outre la cinquième vente la plus élevée de l'histoire du football. Une sacrée pression pour celui qui n'avait pas 20 ans à l'époque de la transaction. Cela s'est rapidement confirmé sur le terrain avec des prestations décevantes avec le club madrilène, surtout au vu du prix d'achat.

Ainsi, le jeune attaquant portugais n'a jamais dépassé les dix buts sur une saison de Liga depuis son arrivée. Très bon techniquement, il n'arrive pas à être suffisamment influent dans les gros matches en témoigne son unique but marqué en Ligue des champions la saison dernière. L'Atlético est décidé à s'en séparer et remettre sur pieds une ligne d'attaque compétitive avec aussi les départs de Luis Suarez et Alvaro Morata.

🚨Exclusive: Joao Felix has been offered to PSG and a number of other clubs. Diego Simeone does not consider the player non-transferable and his agent is in contact with a number of clubs. Departure is NOT ruled out. #FCBlive pic.twitter.com/RZLTEUlYp2