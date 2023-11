L’agent d’Alphonso Davies exclut le PSG de la course

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Lié au Bayern Munich jusqu’en 2025, Alphonso Davies refuse de prolonger son contrat. Le latéral gauche veut mettre la pression sur ses dirigeants afin d’obtenir un transfert l’été prochain. Son agent a en effet cité des clubs susceptibles de l’accueillir. Et malgré son intérêt, le Paris Saint-Germain n’en fait visiblement pas partie.

Après les Français Lucas Hernandez et Benjamin Pavard, un nouveau défenseur met le Bayern Munich en difficulté. Cette fois, le club bavarois se retrouve confronté aux envies d’ailleurs d’Alphonso Davies. Le latéral gauche sous contrat jusqu’en 2025 refuse de prolonger et met la pression sur ses supérieurs afin d’obtenir un transfert l’été prochain. Mais pour le moment, le champion d’Allemagne en titre refuse d’ouvrir la porte. Le président Herbert Hainer espère toujours convaincre Alphonso Davies.

« Il est sous contrat jusqu’en juin 2025 et demeure l’un des meilleurs défenseurs du monde, rappelait récemment le dirigeant dans des propos accordés à Abendzeitung. Evidemment, nous souhaitons conserver Davies et j’espère qu’il veut aussi rester. » Malheureusement pour le Bayern Munich, ce n’est pas la tendance qui se dessine. De nombreuses rumeurs indiquent que l’international canadien n’est pas insensible à l’intérêt du Real Madrid. On parle aussi d’une approche du Paris Saint-Germain. Mais parmi les hypothèses envisagées par l’agent du joueur Nedal Huoseh, le club de la capitale française n’est pas cité.

L'agent de Davies zappe le PSG

« En ce moment, il est au Bayern, c'est là que se porte son attention, a confié le représentant au média 365Scores. De nombreuses équipes s'intéressent à Alphonso Davies. J'ai lu les mêmes articles sur internet, mais au final, nous verrons ce qui se passera dans les mois à venir. Je suis sûr que le Real Madrid pourrait être l'un des clubs qui voudraient recruter Davies, avec plusieurs équipes de la Premier League. Tout le monde veut avoir l'un des meilleurs latéraux gauches du monde. » Bien sûr, l’agent du Bavarois joue son rôle et tente de faire monter les enchères.