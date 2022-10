Kylian Mbappé vise le statut de légende au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Annoncé de retour dans le onze du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé tentera de poursuivre sa série en Ligue des Champions. Un but contre le Benfica Lisbonne ce mercredi lui permettrait de chiper un premier record à Edinson Cavani, en attendant un deuxième qui pourrait sauter dans les mois à venir.

Pour le nouveau test contre le Benfica Lisbonne en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain pourra s’appuyer sur un Kylian Mbappé reposé. L’attaquant français, ménagé après les deux matchs disputés en sélection, n’est entré que pour la dernière demi-heure face à l’OGC Nice (2-1) samedi en Ligue 1. Le numéro 7 parisien devrait donc réintégrer le onze de départ avec un record en ligne de mire.

🔥 Kylian Mbappé est le 1er joueur français de l'histoire à marquer lors de 6 matchs consécutifs en Ligue des Champions.



Réalisera-t-il la passe de 7 ce soir face au Benfica ? 🧐#SLBPSG #UCL #LDC pic.twitter.com/ckE2esktSe — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 5, 2022

Pour rappel, l’avant-centre avait inscrit son 30e but en 46 matchs de Ligue des Champions contre le Maccabi Tel-Aviv (victoire 1-3) le 14 septembre dernier. Kylian Mbappé avait ainsi rejoint Edinson Cavani en tête du classement des buteurs du Paris Saint-Germain dans l’histoire de la compétition. Un but inscrit face au Benfica Lisbonne ce mercredi lui permettrait d’occuper seul la tête de cette hiérarchie, sachant que l’ancien Monégasque reste sur six matchs consécutifs en C1 avec au moins une réalisation, une performance qu’aucun autre joueur français n’a réalisée.

A 18 longueurs de Cavani

Bien sûr, même s’il reste muet au Portugal ce mercredi, Kylian Mbappé finira bien par dépasser l’Uruguayen. Mais dans l’esprit du gamin de Bondy, c’est sans doute un autre record d’El Matador qui importe le plus. En effet, le Français décisif contre le Gym s’est offert son 182e but toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain. Le voilà désormais à 18 unités d’Edinson Cavani, meilleur buteur de l’histoire du club avec 200 réalisations. Au vu de son rythme ces dernières semaines, Kylian Mbappé a toutes les chances de devenir une légende parisienne cette saison.