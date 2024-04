PSG ‍: Une vente miraculeuse à 20 millions d'euros ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'hiver dernier, le PSG réussissait une belle opération en lâchant Hugo Ekitike à Francfort. Le club allemand dispose d'une option d'achat fixée à 20 millions d'euros pour le joueur français.

Le PSG aura pas mal de dossiers à régler l'été prochain lors du marché des transferts. Si pas mal d'arrivées sont au programme, le club de la capitale devra également gérer les départs. Et ils s'annoncent aussi nombreux. Déjà, les champions de France sont quasiment assurés de réaliser de belles ventes. L'hiver dernier, le PSG avait réussi un joli coup en lâchant Hugo Ekitike en prêt à Francfort avec une option d'achat fixée à 20 millions d'euros. Et si des craintes étaient existantes concernant la volonté de la formation allemande à la lever l'été prochain, il n'y a dorénavant plus aucun suspense. Malgré un rendement décevant depuis son arrivée en Bundesliga, Ekitike sera bien conservé par Francfort.

Ekitike, Francfort ne regrette pas

Lors d'un entretien accordé à Bild, le directeur sportif, Markus Krösche, a en effet indiqué qu'il avait toute confiance en Ekitike pour être le joueur attendu. « Hugo possède certaines compétences qui ne s’apprennent pas. Il est incroyablement professionnel, concentré et ambitieux. En tant que personne, il est sociable, humble et s’intègre bien dans le groupe. Ce sont des conditions qui sont cruciales. Vous ne prenez pas de décisions de transfert basées sur les performances à court terme, des cinq ou six premières semaines. Nous essayons de toujours prendre des décisions avec le plus grand soin et un maximum d’informations, qu’il s’agisse de 50 000 ou de 15 millions d’euros. Dans le football, vous pouvez obtenir 80% grâce au suivi, à l’analyse, aux conversations, à l’évaluation de la personnalité et la collecte de renseignements. Mais il reste 20% de facteur humain. On ne peut jamais être sûr », a notamment indiqué Krösche, persuadé d'avoir fait une belle affaire en raflant la mise pour Ekitike. Le PSG ne s'en plaindra pas et récupérera donc 20 millions dans quelques semaines.