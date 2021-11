Kylian Mbappé, réunion d'urgence avec sa mère

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La situation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain n'est pas débloquée, le PSG veut prolonger la star française, mais le Real Madrid s'active. La maman de Mbappé est au coeur des toutes les attentions.

Dans un peu plus d’un mois et demi, l’ancien Monégasque pourra envisager sereinement son avenir, puisque l’attaquant du PSG sera dans l’ultime ligne droite de son juteux contrat signé en 2017 avec le club de la capitale. Du côté de Doha, on a donné le feu vert à Nasser Al-Khelaifi pour gérer les négociations avec le clan du champion du monde 2018, mais pour l’instant cela n’a débouché sur rien de concret et de positif, au moment même où le Real Madrid est toujours persuadé d’aboutir à un accord avec Kylian Mbappé. Lors du dernier mercato, Florentino Perez était prêt à miser près de 200 millions d’euros cash pour convaincre l’Emir du Qatar de céder sa star offensive, mais le patron des Merengue s’était heurté à un refus ferme de la part du patron parisien.

Mbappé à Madrid, le Real en rêve encore au mercato de janvier

Pour le Real Madrid, il existe toujours la possibilité de revenir à la charge dès le marché hivernal des transferts, en faisant comprendre au PSG que faute d’une prolongation de Mbappé il était peut-être judicieux de dire « oui » dès maintenant à un transfert rémunérateur, même si on ne parle plus de 200 millions d’euros évidemment. Ce n’est pas la tendance qui se dessine actuellement, Paris ayant visiblement décidé de conserver l’attaquant jusqu’à la fin de l’actuelle saison quoi qu’il en coûte. Du côté de Madrid, on s’active donc sur une signature en juillet prochain, mais on veut éviter tout bug dans ce dossier prioritaire, et pour cela les dirigeants espagnols veulent avoir la totalité des atouts dans les mains. Et pour cela, la Maison Blanche fait le forcing auprès de Fayza Lamari, la maman de Kylian Mbappé, dont l’avis compte énormément pour le footballeur parisien. Il y a quelques semaines, cette dernière avait confié dans Le Parisien que c’était Kylian, et personne d’autre, qui décidait de son futur, mais à Madrid on pense que Fayza Lamari pèsera lourd dans le choix final.

C’est pour cela que selon OK Diario, le club espagnol a envoyé récemment « ses hommes forts » dans la capitale française afin d’avoir une réunion avec la mère de Kylian Mbappé et qu’au retour de Paris, après cette rencontre, les émissaires du Real Madrid auraient « des sentiments plus que positifs ». Cependant, le message passée par Fayza Lamari aurait été clair « Kylian jouera où il veut », mais chez les Merengue on est persuadé que le joueur du Paris Saint-Germain est toujours convaincu que son avenir est avec Karim Benzema au Real Madrid et plus vraiment en Ligue 1. En s'assurant une grande proximité avec la maman de Mbappé, Madrid souhaite réellement ne rien négliger, preuve que Florentino Perez est déterminé comme jamais.