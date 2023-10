Kylian Mbappé terrorise le Real Madrid ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé, qui a eu le culot de refuser plusieurs fois de signer au Real Madrid, agace et surprend en Espagne. Florentino Pérez craint de le froisser en lui mettant la pression pour rejoindre les Merengue l'été prochain.

Les institutions de football à travers l’Europe le rappellent à chaque problème, personne ne doit être plus grand que le club. Les joueurs ont parfois tendance à se sentir surpuissants quand ils ont le vent en poupe, mais la force des grands clubs est en effet de savoir prendre des décisions fortes pour imposer le respect. Au Real Madrid, malgré le prestige des joueurs, Florentino Pérez a toujours su serrer la vis, ne pleurant pas quand Cristiano Ronaldo a annoncé son départ, ou refusant de négocier après un colossal bras de fer imposé par Sergio Ramos pour prolonger, provoquant son départ. Le président espagnol dicte sa loi et c’est aussi ce qui fait la force et le respect du géant madrilène.

Florentino Pérez étonné et déçu par Mbappé

Il y a toutefois un joueur qui l’empêche de dormir ces dernières années, et il s’agit de Kylian Mbappé. Le fait que l’attaquant du PSG lui file entre les doigts plusieurs fois, dont en 2017 lors de sa signature à Paris et en 2022 lors de sa prolongation de contrat surprise, l’a étonné et déçu. Depuis, il se veut prudent et refuse même de répondre sur ce sujet quand les micros sont tendus. Florentino Pérez sait toutefois que l’arrivée du champion du monde se présente plutôt bien pour cet été. Malgré le forcing du Qatar et de Nasser Al-Khelaïfi, le bras de fer de cet été a marqué les esprits et Mbappé estime que c’est surement l’heure de changer de cap dans sa carrière.

Mais comme le souligne Marca, le patron de la Maison Blanche a beau essayer de garder le contact avec le clan Mbappé, il n’a absolument aucune certitude sur ce qui sera décidé à son sujet. Pour lui, la façon dont la carrière du Français est gérée demeure un mystère et l’incompréhension prédomine sur le fait d’avoir rejeté plusieurs fois le Real Madrid, ce qui est quasiment du jamais-vu dans l’histoire du géant espagnol et du mercato. Résultat, le quotidien sportif l’avoue, Florentino Pérez avancera tout doucement dans ce dossier à partir du 1er janvier si la situation reste la même, mais il ne souhaite surtout pas brusquer les choses, et fâcher autant le PSG que Kylian Mbappé en mettant la pression. C’est interprété en Espagne comme une peur de froisser un joueur qui est jugé très versatile, même s’il est assez unanimement reconnu que, si l’ancien monégasque venait à snober encore une fois le Real Madrid cet été, ce pourrait en être définitivement fini de son lien avec la Casa Blanca pour le reste de sa carrière.